"Furore": spettacolo di Maurizio Cardillo

Domenica 31 gennaio "Furore": alle ore 21:00 online. Cieco furore dell’andarsene, lasciare, abbandonare. Furore delle rabbie masticate e della polvere. Furore delle radici strappate. Orgoglio. Umile furore covato nei miti sorrisi. Ingiustizia. Umiliazione e fierezza. Sopportazione. Povertà. Fame. Nostalgia della propria aria, dell’odore che faceva la propria terra. Furore dell’amicizia nell’indigenza. Disperazione. Amore. Furore del desiderio. Bellezza dei corpi, anche dei corpi sporchi, senz’acqua, coperti di polvere. Furore della roba. Del mio e del tuo e del vostro e del nostro. Furore del vendere e del non poter comprare.

Lo spettacolo di Maurizio Cardillo avviene in diretta, in dimensione sonora su piattaforma digitale. Per la partecipazione è necessario prenotare entro le ore 20.30 del giorno di spettacolo. Il costo è di 3 euro.

Per partecipare è necessario disporre di un computer o uno smartphone ed una connessione ad internet. Lo spettacolo avviene in diretta e solo in dimensione sonora attraverso piattaforma Zoom che si può scaricare gratuitamente a questo link https://zoom.us/download

Selezionando il dispositivo sul quale si vuole installarlo.