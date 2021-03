Compleanno di Lucio Dalla: "Futura" sul canale Youtube del Teatro Navile

Futura - 4 Marzo Online

Video Première sul canale YouTube del Teatro del Navile

Giovedì 4 marzo, alle ore 18.00, nell’ambito delle celebrazioni per il compleanno di Lucio Dalla sul canale YouTube del Teatro del Navile viene trasmesso in Video Première “Futura! 4 Marzo sotto casa di Lucio Online”. Anche quest’anno il Teatro del Navile di Bologna ricorda Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno. In programma un video inedito con canzoni di Lucio interpretate da Paolo Piermattei e Bruno Mariani, storici collaboratori di Lucio, tratto dal concerto “Cieli Suburbani” registrato al Teatro del Navile il 2 marzo del 2013, a un anno dalla scomparsa dell’artista. Insieme a Paolo Piermattei la rocker Pia Tuccitto, Silvia Salerno e Francesco Milanesi. Il video presenta canzoni di Lucio Dalla arrangiati da Paolo Piermattei e Bruno Mariani e testi recitati da Nino Campisi.