"Futurando" a Castiglione de Pepoli e Vergato

Futurando è un evento rivolto agli studenti dell’Appennino bolognese in programma il 7 e 8 ottobre con l’obiettivo di mostrare loro le opportunità che l’Appennino può offrire per il loro futuro lavorativo.

Due giornate, il 7 ottobre a Castiglione e l’8 ottobre a Vergato, per guardare insieme al futuro organizzando, per gli studenti delle 4* e 5* che stanno chiudendo il loro percorso di formazione superiore, incontri con le imprese del territorio, spazi dedicati all'approfondimento di tematiche come le possibili strade professionali, la creazione di un CV, le opportunità di creazione d’impresa.

L’evento è promosso dall’Unione Appennino Bolognese e dagli istituti del territorio, con il supporto di Città metropolitana di Bologna.

Il progetto, che si muove in continuità e coerenza con le strategie e gli impegni che Città metropolitana ha perseguito per il territorio appenninico -mantenimento del sistema produttivo e insediamento di nuove attività; sviluppo sostenibile della vocazione turistica del territorio-, nasce proprio con l’idea di poter fornire ai giovani studenti alternative concrete per rimanere in Appennino e contrastare lo spopolamento che penalizza i nostri territori. Città metropolitana ha scelto di sostenere con strutture e risorse il progetto, supportando l’Unione e gli Istituti coinvolti sia con la Destinazione turistica nell’operatività organizzativa dell’evento e delle visite guidate sia attivandosi attraverso Insieme per il Lavoro e Progetti d’Impresa per l’attivazione delle aziende partecipanti e delle attività rivolte ai ragazzi dedicate alla ricerca di lavoro.

Le giornate vedranno momenti di animazione, incontro e confronto con e tra le imprese.

Gli eventi sono pensati come una tavola rotonda informale, vedrà nella giornata del 7 ottobre la partecipazione di David Pazzaglia - direttore generale Cedac, Martina Tondi - fondatrice di Mielenero, Federica Da Campo - titolare di Società Agricola Appennino, Arianna fabbri - socia titolare di La Bargazzina. Nella giornata vergatese, invece, protagoniste e protagonisti saranno Fausto Savigni - fondatore della Macelleria Savigni, Giuseppe Antonelli di a&p arredamenti, Roberto Mignani della Mignani Roberto &C, Piero Santoli - titolare delle Officine Santoli, Matilde Gabusi e Riccardo Dall’Aglio - co-fondatori e titolari di Kreizy, Martina Corsini e Marco Macchione co-fondatori e titolari di Montagò. Ha contribuito all’organizzazione della tavola rotonda Progetti d’impresa, il centro di orientamento e supporto della Città metropolitana di Bologna per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, che parteciperà a Futurando con uno stand dedicato per dare alle studentesse e agli studenti tutte le informazioni di cui avranno bisogno sull’avvio e lo sviluppo d’impresa.

Ha contribuito all’organizzazione della tavola rotonda Progetti d’impresa, il centro di orientamento e supporto della Città metropolitana di Bologna per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, che sarà anche presente durante la manifestazione con uno stand dedicato per dare alle studentesse e agli studenti tutte le informazioni di cui avranno bisogno sull’avvio e lo sviluppo d’impresa.

Nel corso delle due mattinate, i giovani avranno inoltre la possibilità di incontrare alcune delle più importanti aziende del territorio, in un’ottica di scambio reciproco e conoscenza delle opportunità lavorative che l’Appennino può offrire. Nella giornata del 7 ottobre a Castiglione saranno presenti le aziende Cedac Software, Laser Planet srl, Energy Multiservizi, Casp Brasimone, Seri.Art, Green Power Service srl e Balestri Spa. L’8 ottobre a Vergato saranno invece presenti, oltre nuovamente a Green Power Service, le aziende Basf, Piquadro, Metalcastello e Marchesini Group.

L’organizzazione di questi momenti e il coinvolgimento delle aziende è stato possibile grazie alla collaborazione di Insieme per il lavoro, il programma promosso dalla Città metropolitana, il Comune e l’Arcidiocesi di Bologna per l’inserimento lavorativo di persone disoccupate, che collabora attivamente con più di 200 aziende del territorio metropolitano per il raggiungimento della sua mission. Insieme per il lavoro sarà inoltre presente con uno stand dedicato, per fornire ai giovani partecipanti indicazioni sulla redazione del proprio curriculum vitae, sugli strumenti per la ricerca attiva del lavoro e con brevi simulazioni di un colloquio di lavoro.

I due eventi, infatti, vedranno da un lato la presenza di spazi dedicati ai prodotti enogastronomici tipici della montagna bolognese e, inoltre, in ognuna delle due giornate gli studenti potranno approfondire la storica tradizione produttiva e manifatturiera del territorio. Con il sostegno della Destinazione turistica, infatti, sono state organizzati due appuntamenti: in occasione della giornata di Castiglione dei Pepoli, gli studenti potranno conoscere la grande eccellenza del nostro crinale, il Centro Enea del Brasimone, che aprirà le porte a visite guidate a loro dedicate. Per la giornata di Vergato, invece, le visite guidate li porteranno a scoprire un altro luogo centrale per la media valle, la Ex Cimatti, che fino alla metà degli anni ‘80 ha disegnato e prodotto moto a Pioppe di Salvaro. Questa è davvero un’occasione, poichè lo spazio non è abitualmente visitabile e per questo nella giornata dell’8 ottobre oltre alle visite dedicate agli studenti, dalle 16:30 alle 18:30 sono previste visite aperte alla cittadinanza solo su prenotazione telefonica.