Future Film Festival 2022

Dal 21 al 25 settembre torna, nella sua 22° edizione, il Future Film Festival.

La prima manifestazione internazionale Made in Italy dedicata al cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media artsche riunisce arte, industria e nuove tecnologie avrà come tema dell’edizione 22/2022 Retro Futuro, quel modo speciale del cinema di raccontare, prevedere e immaginare gli avvenimenti a venire.

Fil rouge sarà quindi il futuro visto dal passato e la capacita? dei creator di trasformare l’immaginazione in realta? in un 2022 carico di anniversari quali ad esempio i 45 anni di Star Wars, i 25 di Men in Black e i 40 di ET, l’extraterrestre e Blade Runner, fulgidi esempi di come il cinema abbia raccontato il futuro lasciando un netto segno dell’immaginario popolare degli anni a venire grazie ai suoi tanti visionari, registi, scrittori e artisti.