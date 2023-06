Future Film Festival, aperti i bandi per la 23esima edizione

Il futuro è oggi: cercasi utopie e distopie, mondi virtuali, realtà alternative universi paralleli dove l’immaginazione corre senza freni. Sono ufficialmente aperti, infatti, i bandi internazionali per partecipare al 23° Future Film Festival.

Annunciate anche le date della ventitreesima edizione, che si terrà a Bologna dal 15 al 19 novembre e a Modena dal 24 al 26 novembre di quest’anno.

La prima manifestazione internazionale Made in Italy interamente dedicata al cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media arts, è organizzata da Rete Doc, il più importante network cooperativo italiano di professionisti dello spettacolo, della cultura, della creatività e dell’innovazione tecnologica, tramite la sua società Doc Servizi, in collaborazione con l'Associazione Amici del Future Film Festival.

Fino al 30 luglio si possono iscrivere opere di qualsiasi durata, purché realizzate negli ultimi due anni. Sono sei le categorie in concorso, cinque internazionali ed una italiana:

Lungometraggi d'animazione nazionali e internazionali: opere narrative inedite realizzate in animazione, della durata di 50 minuti o maggiore;

Lungometraggi con effetti visivi inediti, nazionali e internazionali, della durata di 50 minuti o maggiore;

Cortometraggi d'animazione e con effetti visivi nazionali e internazionali, della durata inferiore ai 50 minuti, inclusi i titoli di coda;

Serie nazionali e internazionali: qualsiasi progetto in animazione presentato in forma seriale, compresi piloti, presentazione di piloti, webseries, docu-series, serie limitate, antologie, o ogni altro film o video pensato per una fruizione multi-episodica, e con la possibilità di iscrivere singoli episodi o multipli dello stesso progetto;

New Frontiers nazionali e internazionali: la sezione per le opere innovative, le esperienze immersive in AR o VR, le proposte per diverse piattaforme, compresi Mixed Media, installazioni multimediali, performance cinematografiche live o pensate per piattaforme digitali specifiche;

Effetti visivi italiani, categoria per backstage di effetti visivi realizzati da professionisti o società nazionali.

La deadline per inviare i lavori è il 30 luglio 2023. L’organizzazione renderà note le opere selezionate entro il 30 settembre 2023.

Le opere in concorso saranno al centro di un palinsesto di eventi che animerà Bologna e Modena con anteprime, retrospettive, mostre, laboratori per bambini, talk con esperti e docenti, momenti di confronto per addetti ai lavori e incontri per gli appassionati.

Per partecipare bisogna compilare il form presente sul sito futurefilmfestival.it, alla voce "Invia i tuoi lavori".