Dopo l’appuntamento del 3 luglio, in collaborazione con Taldeg, all’interno di “Atelier Kinotto - wake me art”, continuano gli eventi in attesa della 22esima edizione del Future Film Festival che si terra? a Bologna dal 21 al 25 settembre 2022 e a Modena dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.



Il “Future Film Festival Splash Edition - Draw the future” si sposta, mercoledì 20 luglio, a Frida nel Parco, al Parco della Montagnola per un nuovo appuntamento aperto a tutti coloro che vogliono disegnare in libertà, interpretando il tema del Future Film Festival 2022: il retrofuturo.



Previa registrazione gratuita, dalle ore 20:00, chiunque sarà in possesso di fogli, penne, pennini, matite potrà cimentarsi nella realizzazione del proprio disegno, in corsa per essere selezionato tra i migliori 5 della serata. Gli artisti che meglio avranno saputo declinare il tema vinceranno lo special drink di Frida, dedicato anche questo al retrofuturo.



A guidare il contest, il live drawing di Otto Gabos, “artista e narratore che fa fumetto d’autore”, nonché insegnante all’Accademia di Belle Arti di Bologna e responsabile culturale del festival bolognese del fumetto e dell’illustrazione Arena!.



Ad animare ulteriormente la serata sarà il Dj Set a cura di Gliesse 581c (aka Francesco Capanni) del gruppo Radicircuiti, parte di una rassegna di musica elettronica in collaborazione con Conservatorio G.B. Martini.





Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente su Eventbrite al seguente Link: https://bit.ly/FFF_Frida_Eventbrite