In arrivo la 22esima edizione del Future Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema d'animazione

Il futuro è come un telo bianco su cui proiettiamo sogni, incubi e desideri che appartengono al presente: è cinematografico per definizione. È in questa dimensione che vive il Future Film Festival, giunto quest’anno alla 22esima edizione, in programma a Bologna dal 21 al 25 settembre e a Modena dal 30 settembre al 2 ottobre.

Torna la prima manifestazione internazionale Made in Italy dedicata al cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media arts con un invito a immergerci nella magia di un rito collettivo che si celebra davanti al grande schermo.

Tema portante di quest’anno, il retrofuturo. Ogni epoca storica ha creato il “suo” futuro, attraverso narrazioni nate per esorcizzare i timori legati al presente. Gli anni ’70 e ’80 hanno plasmato un immaginario molto ricco, e ci hanno regalato un futuro alternativo che a modo suo, nonostante le differenze, racconta anche il nostro presente, e parla di noi.

Tante le anime della rassegna: oltre al concorso dedicato a pellicole provenienti da ogni parte del mondo, sono state organizzate due retrospettive. Una, realizzata dalla Cineteca in collaborazione con il Festival, dedicata a Cronenberg, l’altra, dedicata al “retrofuturo” con titoli come Akira, Delta Space Mission e Blade Runner.

Tra gli eventi un palinsesto di talk con docenti, esperti e visionari e due mostre: Retro-Game Experience, nella quale si potrà interagire con una collezione di consolle retrogaming perfettamente integre e giocabili e Robot E Cyborg, anime cels originali, a cura di Future Film Festival e Alessandro Cavazza. Poi ancora la rassegna dedicata al pedagogista Mario Lodi, il gemellaggio con il Linoleum Festival di Kiev, il Future Pitch dedicato agli addetti ai lavori, un viaggio interattivo con il Komplexscope, una tavola rotonda sul Retro-Future Videogames dove ci sarà una storica reunion di Simulmondo, storica prima software house videoludica Italiana nata a Bologna a fine anni 80, anteprime, laboratori per i bambini e molto altro.

I luoghi del Festival:

Bologna

• Cinema Arlecchino

• Cineteca di Bologna - Sala Mastroianni

• Museo della Musica

• SalaBorsa

• IAAD

• MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Modena

• Laboratorio Aperto

• Cinema Astra



Sala online: www.MyMovies.it