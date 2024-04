Future Film Kids, animazione al MAST: "La fortuna di Nikuko"

Continuano gli appuntamenti con i film di animazione del Future Film Kids che abbracciano i temi di Vertigo - Video Scenarios of Rapid Changes al MAST. Grassa e sorridente, Nikuko dalla vita ha ricevuto solo schiaffi, ma non ha mai perso il suo ingenuo ottimismo. Dopo essere stata delusa e raggirata da alcuni uomini, si trasferisce con la figlia Kikuko in una piccola città portuale. Kikuko, dal nome simile ma opposta nell'aspetto e nel carattere alla madre, crescerà lì e vivrà le prime esperienze dell'adolescenza, spesso vergognandosi dell'ingombrante presenza di Nikuko. Il Giappone rurale rivive anche attraverso i suoi stereotipi: le feste, i segni di un’antica religiosità ma soprattutto il cibo, immortalato con devozione e ossessione di Nikuko ma anche incarnazione del piacere della vita.