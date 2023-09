Future Videogames 2023: gli stati generali del gaming italiano

Venerdì 29 settembre, in biblioteca SalaBorsa presso l'Auditorium Enzo Biagi, "Future Videogames 2023". Una giornata dedicata a un settore chiave dal punto di vista culturale, sociale e tecnologico. Esperti, docenti e pionieri del gaming incontreranno il pubblico e racconteranno opportunità e sfide legate al mondo videoludico. Nel pomeriggio saranno gli studenti e le studentesse a dialogare e presentare i loro progetti.

Presentata dal Future Film Festival, la principale manifestazione nazionale dedicata all’animazione, ai mondi virtuali, agli effetti visivi e naturalmente al gaming e alla media art, la giornata è realizzata da Power Up Team, realtà che fa parte dell’ecosistema di Rete Doc, il maggior network italiano di professionisti della cultura e della creatività, in collaborazione con Biblioteca Salaborsa e IPID – Italian Party of Indie Developers. L’evento, aperto al pubblico, dà l’occasione a esperti e ricercatori che si occupano di videogiochi, di esplorare e approfondire le tematiche e le nuove opportunità del settore.

Programma:

Mattina

10:00-10:25 Saluti e introduzione giornata con Giulietta Fara (Direttrice Artistica Future Film Festival), Ivan Venturi (Bologna Game Farm; Italian Games Factory), Veronica Ceruti (Direttrice del Settore Biblioteche del Comune di Bologna) e Francesco Toniolo (Docente a contratto, Università Cattolica di Milano).

10:30-10:55 Piero Di Domenico (Docente a contratto, Dams Unibo) Narrazioni celate dagli algoritmi. L’osmosi tra storytelling e gaming.

11:00- 11:25 Federica Cavaletti (Assegnista di ricerca, Università degli studi di Milano): L’esperienza videoludica dallo schermo alla realtà virtuale: una prospettiva estetica.

11:30-11:55 Simone Baldetti (Assegnista di ricerca, Università di Pisa): Videogiochi e religione. Una prospettiva giuridica.

12:00-12:25 Manuela Cantoia (Professore associato, Università eCampus): Game-based learning: apprendimento 3-99 con i videogiochi.

12:30-13:00 Mauro Salvador (Game designer e formatore, Event Horizon School) e Riccardo Fassone (Professore associato, Università di Torino)

Pomeriggio

14:30-18:30 Studentesse e studenti delle università italiane presentano i progetti e le ricerche legati ai videogiochi selezionati a seguito della Call for papers.