Galà di Santo Stefano: il tradizionale concerto di musica classica a teatro

Domenica 26 dicembre torna l’appuntamento con il Galà di Santo Stefano, tradizionale concerto di musica classica volto a valorizzare i giovani talenti che si sono distinti nelle ultime edizioni del Premio Giuseppe Alberghini, concorso musicale regionale giunto alla quinta edizione, dedicato alla memoria di Giuseppe Alberghini (Pieve di Cento 1879 – New York 1954) primo violoncello del Metropolitan di New York e dell’Auditorium di Chicago.

Il Premio Alberghini, promosso dall’Unione Reno Galliera su idea del tenore Cristiano Cremonini e in partnership con il Teatro Comunale di Bologna, e in collaborazione con le Fondazioni Musica Insieme e Accademia Internazionale di Imola e Lions Clubs International, valorizza e sostiene i giovani artisti – strumentisti, cantanti e compositori che si sono formati nei conservatori, negli istituti e nelle scuole di musica dell’Emilia-Romagna.

Prima parte:

Duo Daiu-Mastropietro

Daniel Daiu, Deniz Mastropietro – chitarre

Programma

M. Castelnuovo-Tedesco: Preludio e Fuga in Re minore, op.199G. Rossini: Ouverture da Il Barbiere di Siviglia (trasc. Mauro Giuliani)E. Gismonti: Agua e Vinho (trasc. S. Assad)A. Piazzolla: Tango Suite, mvt. II, III, Andante e Allegro

Seconda parte:

Quartetto di Sax del Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna

Arturo Benuzzi – sax soprano

Jasmine Mohamed Ismail – sax contralto

Enrico Mastrorocco – sax tenore

Pietro Bocchi – sax baritono

Programma

D. Ellington / R. Sansuini: Elling-Tones

E. Morricone: Promenade with Morricone

J. Do Bandolim: Doce de Coco

G. Puccini: “Famous Arias”

Daniel Daiu e Deniz Mastropietro, studenti della classe di chitarra del Maestro Massimo Felici, ottengono la Laurea Triennale al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con il massimo dei voti e la lode . Alternando l’attività concertistica solistica a quella cameristica, dal 2019 ad oggi si sono esibiti in rinomate rassegne musicali italiane. Nel 2021 vincono il terzo premio al concorso internazionale “Omaggio a Niccolò Paganini” di Parma e ottengono il diploma di merito dell’Accademia Musicale Chigiana dal M° Eliot Fisk. Lo stesso anno vincono il primo premio assoluto al 6° “Premio Alberghini”.

Il Quartetto di Sax del Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna è composto da alcuni dei migliori studenti della classe di sax del M° Marco Ferri. Ha debuttato nel giugno del 2021 presso la rassegna “Notti di Note” di Sacerno (BO), riscuotendo un ottimo consenso di pubblico. I quattro componenti del quartetto hanno avuto modo di distinguersi anche in diversi concorsi musicali giovanili sia come solisti che in ensemble. La caratteristica di questo gruppo è la capacità di muoversi agevolmente sia nel repertorio classico che in quello jazzistico, alternando sonorità operistiche a songs del repertorio afroamericano e celebri colonne sonore. Il quartetto si è distinto alla sesta edizione del Premio Alberghini.