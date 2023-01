Galaverna 2023, torna la passeggiata ludico motoria di Pianoro

La prima Galaverna fu organizzata nel lontano 1973 e anche quest’anno torna ad animare le strade di Pianoro. La Galaverna 2023 è un’edizione di ripartenza dopo due anni di stop causa Covid, in vista dell’edizione 2024 sulla quale il Comune di Pianoro s’impegna fin da ora a lavorare con tutti coloro che hanno collaborato negli scorsi anni affinché possa riaffermarsi tra i maggiori eventi sportivi Regionali. Il tradizionale appuntamento invernale si svolgerà nella mattinata di domenica 22 gennaio 2023 e la partenza è alle 9.00 dal Centro Arcipelago in via Resistenza 201, Pianoro.

I gruppi scolastici partiranno invece alle 9.05. Si può scegliere un percorso più soft di 3,5 km, uno medio di 10 km e un percorso di 16 km, che si snodano fra strade asfaltate e cavedagne. Si attraverseranno i bellissimi vigneti di Podere Riosto e da lì il percorso più lungo proseguirà per un’escursione sulle colline Pianoresi, per poi ricongiungersi con i partecipanti del percorso da 10 km, a Pianoro Vecchio e raggiungere insieme l’arrivo al Parco del Ginepreto. Quatto i punti ristoro durante il tragitto a cura di Proloco Pianoro, Villa Giulia, S.M.A. Antincendio e Pubblica Assistenza - Pianoro.

La penultima Galaverna, come sottolinea l’organizzatore Massimo Polga dell’Avis Pianoro, ha visto la partecipazione di circa 5.000 persone, un risultato che inorgoglisce l’amministrazione comunale e l’intero territorio, poiché si tratta di un evento di forte richiamo per l’intera Città Metropolitana. La Sindaca di Pianoro Franca Filippini pone l’accento sull’importanza di questa manifestazione fortemente inclusiva e che può essere vissuta e goduta da qualsiasi persona. Una giornata che ricorda, inoltre, l’importanza dello sport nella promozione di un corretto e sano stile di vita e come momento di socializzazione.

La gara podistica, organizzata dal Comune di Pianoro, dal gruppo Avis locale e da Proloco Pianoro, è supportata da UISP sportpertutti Atletica Leggera - Comitato Bologna, Fondazione Itaca, Gams Ristorazione collettiva, S.M.A. Antincendio, Villa Giulia, Coop Alleanza 3.0, Pubblica Assistenza - Pianoro. Il contributo organizzativo è di 2,50 euro e tutti i proventi extra saranno donati all’Associazione Il Cucciolo, che aiuta il reparto di terapia intensiva neonatale e la neonatologia dell’Ospedale sant’Orsola.

Iscrizioni

I Gruppi possono iscriversi telefonando ad Avis Pianoro al 3387512138 mentre i singoli possono iscriversi fino a quindici minuti prima della partenza direttamente al Centro Arcipelago. Gli strumenti di comunicazione ruotano intorno al sito istituzionale www.comune.pianoro.bo.it, alla nuova sezione Vivi Pianoro, i canali social (Facebook e Instagram) del Comune di Pianoro, di Comune di Pianoro Eventi Culturali. Per tutte le info e il programma dettagliato: Ufficio Cultura 0516529105 | 0516529137 servizio.cultura@comune.pianoro.bo.it