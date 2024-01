Galaverna 2024: passeggiata ludico motoria sui colli di Pianoro

Indirizzo non disponibile

Domenica 21 gennaio 2024 è la data della 52°edizione della Galaverna: una passeggiata ludico-motoria ecologica sui colli bolognesi. La partenza è alle 9.00 in via della Resistenza e i percorsi sono quattro: km 3.5, 10, 16 e 20 (che torna dopo anni di stop). Una delle cose belle è che parte del ricavato andrà alla Fondazione Policlinico Sant'Orsola per sostenere il progretto Day Hospital Oncologia Femminile. Durante il percorso e anche all'arrivo saranno presenti dei punti di ristoro.

La prima manifestazione fu organizzata per la prima volta nel 1973 e quest’anno torna ad animare le strade di Pianoro a pieno regime, dopo l’edizione di ripartenza dello scorso anno. Il tradizionale appuntamento invernale si svolgerà nella mattinata di domenica 21 gennaio 2024 e la partenza è alle 9.00 dal Centro Arcipelago in via Resistenza 201, Pianoro. I gruppi scolastici partiranno invece alle 9.05.

Si può scegliere un percorso più soft di 3,5 km, uno medio di 10 km, un percorso di 16 km, e un percorso di 20 km, i quali si snodano fra strade asfaltate e cavedagne attraversando le bellissime colline Pianoresi. Durante il percorso e all’arrivo saranno presenti dei punti ristoro.

La gara podistica, organizzata dal Comune di Pianoro, dal gruppo Avis locale e da Proloco Pianoro, è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna|Sport Valley Emilia-Romagna, dalla Città metropolitana di Bologna e dal CONI-Comitato Regionale Emilia-Romagna. La manifestazione è inoltre supportata da UISP sportpertutti Atletica Leggera –Comitato Bologna, Pubblica Assistenza Pianoro, Corpo Volontario Protezione Civile, Aisa, Gams Ristorazione collettiva, S.M.A. Antincendio, Villa Giulia, Podere Riosto, Forno Tattini, Coop Adriatica 3.0, Centro Attiva.