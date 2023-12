Natale in Galleria Cavour: cioccolata in tazza e biscotti pan di zenzero per BimboTu

Domenica 17 dicembre allegria e spirito di condivisione saranno i grandi protagonisti dell’evento solidale che Gioia Martini ha organizzato e allestito presso il tratto di Galleria Cavour di sua proprietà. Dalle ore 15.30 alle ore 19.30, tra magiche e sognanti atmosfere natalizie, sarà possibile per tutti i visitatori contribuire alla causa benefica, acquistando cioccolata in tazza, biscotti pan di zenzero e dolci leccornie. Il ricavato, dell’evento da lei offerto, sarà destinato all’associazione Bimbo Tu che dal 2007 opera al fianco dei bambini affetti da patologie del sistema nervoso centrale e delle loro famiglie all’interno dei reparti di Neurochirurgia e Neuropsichiatria Infantile all’interno dei tre principali ospedali bolognesi: Ospedale Bellaria, Policlinico Sant’Orsola e Ospedale Maggiore. La mission di Gioia Martini e Bimbo Tu è quella di offrire sostegno e accoglienza gratuita alle famiglie che si trovano ad affrontare le complessità emotive e logistico-organizzative legate alla malattia e al relativo percorso di cura (www.bimbotu.it).

Il pomeriggio riserverà particolari attenzione e giocose sorprese soprattutto per i più piccoli. Sarà inoltre possibile scattare una foto ricordo all’interno della hall di Galleria Cavour, per l’occasione trasformata in un incantevole set fotografico dedicato al Natale.

“Per Bimbo Tu è un onore poter essere presenti all'interno di un luogo simbolo della città e dei propri cittadini, come Galleria Cavour, nel cuore di Bologna. Ed è un ulteriore onore esserlo nel periodo più caloroso dell'anno, in prossimità delle Festività Natalizie. Tengo a ringraziare Gioia Martini, Fulvia Santi e tutti i collaboratori e le collaboratrici che hanno lavorato per rendere questo momento magico, con il fine di essere al fianco dei piccoli pazienti ricoverati e rendere le loro Festività più calorose e piene di affetto." Queste le parole di Cora Querzè, direttrice di Bimbo Tu.

Quella di domenica 17 sarà quindi un’occasione di festa e sorrisi nella cornice degli allegri allestimenti natalizi di Galleria che stanno raccogliendo sempre maggiori e unanimi consensi da parte di cittadini e turisti e che, oramai, rappresentano una vera e propria tradizione per tutti i bolognesi. Tra scintillanti pacchi regalo sospesi al soffitto, fiocchi giganti e vetrine sognanti in Galleria Cavour il regalo più bello sono sempre le emozioni. Vi aspettiamo!