Game Over (il mondo di domani) è una esposizione ibrida, online e in presenza, strutturata in due fasi distinte, venerdì 10 Maggio alle ore 15:30 sarà pubblicato online il video che documenta l’azione finale del progetto _arte da non guardare_ e il giorno successivo l’installazione sarà visibile anche in presenza all’interno della Micro Gallery Space Two, struttura esterna adiacente allo studio erAArte.



Con la pubblicazione online del video Game Over realizzato da Simona Ruggeri e Felix Dario Ruggeri, si conclude l'esperienza di _arte da non guardare_



Per due anni _adng_ è stato un osservatorio critico concentrato a segnalare le pseudo-comodità imposte dall’Avvento AI. Esperienze enfatizzate e promosse con metodologie invasive, la cui finalità è deteriorare, corrompere, manipolare e sos-tituire anime previamente destrutturate e rese apatiche con lo scopo di rigenerarle come nuovi contenitori compatibili.

Non è possibile prevedere con certezza quali potranno essere le evoluzioni che produrrà l’universo AI, ma considerando le premesse iniziali riteniamo probabile che la prima fase del percorso conduca a una società di “Personalità digitali preconfezionate”.



Mostra virtuale online venerdi 10 Maggio alle ore 15:30,



L’esposizione resterà visibile dal 11 Maggio al 28 Dicembre 2024 presso lo studio erAArte, nello spazio esterno della Micro Gallery Space Two.