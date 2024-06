È l’evento perfetto per gli amanti del gioco da tavolo e di ruolo: abituali, occasionali, novizi, insomma tutti coloro, dai 6 ai 99 anni, che amano o si vogliono avvicinare al mondo dei iochi. È una due giorni di gioco libero, con la possibilità di sedersi e giocare con amici, in famiglia, di fare nuove conoscenze.

Tutto questo, e tanto altro, è la seconda edizione di “Games on Board”, la fiera dei giochi da tavolo e di ruolo, che torna al PalaSavena di San Lazzaro nel weekend del 15 e 16 giugno 2024, dopo le oltre 2000 presenze fatte registrare lo scorso anno. In 1600 mq di area espositiva, saranno allestiti 150 tavoli: 20 associazioni del territorio gestiranno l'area del gioco libero, in cui ognuno potrà provare giochi vecchi e nuovi, mentre quest’anno saranno ben 35 gli spazi dedicati alle autoproduzioni, in cui gli autori emergenti e indipendenti presenteranno in anteprima i loro games inediti. E anche quest’anno si potrà dare nuova vita ai propri reperti ludici lasciati in soffitta, tramite il bazar del gioco usato.

Tra le grandi novità, la Escape Room creata appositamente per la fiera dagli AcchiappaZug!, maestri nel creare stanze uniche nel loro genere, pensate per stimolare le capacità logiche e promuovere il lavoro di squadra. Inoltre, si svolgerà un Quizzone interattivo che testerà tra i presenti la conoscenza dei giochi da tavolo, con premi per i più bravi messi in palio dal negozio specializzato Goblin.

Alla due giorni di “Games on Board” ci saranno anche tanti influencer del mondo gaming, streamer e giocatori di spicco che interagiranno con il pubblico, e condivideranno con i fan i loro trucchi, segreti e strategie. Tra gli ospiti, Mac Gerdts, Gioca Giullari, Silvia di Escilgioco, Amicidigiula e Carletto Fx.Main sponsor dell’evento sarà ancora “Boh!Edizioni”, la ormai celebre casa editrice bolognese che porta avanti le tradizioni ludiche del territorio, nota per il best seller “Bolognando”, il gioco da tavolo ispirato alle principali location della città, “Il signore dei tortelli”, e il memo di Bologna “Va mò là!”.

Gli altri partner della manifestazione sono CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Boardgames Offerte, Dice’n Roll, Balena Ludens, Gem, e Games Academy. A “Games on Board” saranno ospiti anche i volontari di Ageop, Associazione Genitori Ematologia e Oncologia Pediatrica. Tramite il “gioco sospeso” allo stand di Boh!Edizioni, si potrà contribuire a un fondo a sostegno del progetto di “giocoterapia” di Ageop. La giocoterapia, dedicata ai piccoli pazienti tra i 4 e gli 8 anni, è un percorso condotto da un team di psicologhe psicoterapeute che consiste nel condividere un momento ludico e di socialità, per esprimere e valorizzare le emozioni e superare i traumi della malattia.