Gara di barzellette "morti dal ridere"

Morti dal ridere! Una gara di barzellette per passare insieme una fantastica serata piena di risate.

Insieme, Villa Paradiso e la compagnia daimò vi aspettano per votare il miglior barzellettiere dell'estate 2021!

Se sai un sacco di barzellette vieni a raccontarle, l'iscrizione è totalmente gratuita e puoi vincere una cena per due all'osteria Vini d'Italia. Manda un WhatsApp al 3201580733 con nome cognome. daimò!

Sarà votato il vincitore dal pubblico attraverso l'applausometro.

A Villa Paradiso è possibile anche fare l'aperitivo o cenare dalle 18.30 in poi e anche durante lo spettacolo.

Ingresso gratuito consigliato prenotare i posti allo 0516241344.

Centro Sociale Culturale Villa Paradiso Bologna

via Emilia Levante 138



Ti aspettiamo.In collaborazione con daimo.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...