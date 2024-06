Sport, eventi e street food al Playground dei Giardini Margherita (tutte le sere)

Da un’idea nata in sinergia tra il Quartiere Santo Stefano e l’Associazione Sportiva Basket Giardini Margherita, e? nato, nel 2021, il Gardens Sport Festival, una kermesse che, in circa due mesi, concilia sport ad alto livello, attivita? sportiva di base e cultura sportiva. Si parte Venerdì 7 giugno con la riapertura del Gardens Sport Village l’area estiva del Gardens Sport Festival: musica e street food con alcune delle migliori sigle della ristorazione bolognese tutte le sere fino al 9 agosto.

La rassegna, realizzata in collaborazione e in concomitanza con il 42° Torneo dei Giardini Margherita, animerà l’area antistante il Playground con una nuova proposta realizzata da Pastis, Sfarinà, Ragù, Bar Vegeta, Sfoglia Lab e diversi eventi musicali.



Da lunedi? 10 a venerdi? 14, spazio alla danza sportiva, in collaborazione con CONI e FIDS. Cinque scuole, a rotazione, una per serata, si esibiranno, nella prima ora di ballo, dando sfogo alla creativita?, alla capacita? e alla spettacolarita? che certi ritmi possono offrire. Poi, spazio al pubblico, che potra? mettersi in gioco, provando e riprovando, con appositi insegnanti, i balli che la scuola di danza propone.



Sabato 15 sono in programma le finali del “King Attitude Gardens Playground”, il torneo di qualificazione Under 21 che regalera? un accesso al “42° Walter Bussolari Playground”. E a proposito del torneo estivo di pallacanestro piu? famoso d’Italia, come vuole la tradizione post-covid, si partira? prima col torneo femminile, lunedi? 17 giugno, e poi con quello maschile, martedi? 18. Sono sedici le squadre maschili e nove quelle femminili. La finale delle “ragazze” e? prevista per venerdi? 28 giugno, mentre quella maschile, per giovedi? 18 luglio.



La grande, oseremmo affermare, grandissima novita?, riguarda pero? il Beach Voley . Si?, avete letto bene, la sabbia. Nell’impianto multisportivo, da lunedi? 17 giugno in poi, ci sara? la possibilita? di provare l’ebbrezza di giocare a Beach Volley, Beach Tennis, Foot Soccer, all’interno del parco dei Giardini Margherita. Sono previsti, ovviamente dei tornei, ma ci sara? spazio, alla mattina, per le scuole che vorranno provare, su prenotazione, con istruttori qualificati e nel pomeriggio, tocchera? ai cittadini mettersi in gioco, sulla sabbia, per divertimento.



E la parte cultural-sportiva? Mercoledi? 24 luglio, l’attore Giorgio Comaschi mandera? in scena un nuovo spettacolo dedicato alla stagione magica del Bologna di Gigi Maifredi, molto simile, dal punto di vista emotivo, all’ultimo campionato dei rossoblu. Il giorno dopo, giovedi? 25 luglio, Officina Acrobatica presentera? “Paidia”, uno spettacolo circense con l’utilizzo, in modo acrobatico, di attrezzature sportive.



L’area street food



Una bellissima area Street food nel verde, Illuminata da luci estive allestita con materiali di recupero, ospiterà alcune delle più affermate realtà food and beverage della città:



Pastis: Vini, Drink, amari e un tocco francese, uno dei cocktail & wine bar più amati di Piazzetta Belvedere ritorna con la sua versione “en plein air” per il terzo anno.



Ragù: nato nel 2017 per dare a RUGGINE, uno dei cocktail bar più conosciuti della città, la possibilità di avere una qualità del cibo alta quanto quella dei suoi drink, oggi è un celebre marchio dello street food bolognese in cui tradizione ed innovazione si uniscono



Vegeta Cafè & Bistro e Sfoglia Lab: Dalla terra nasce la vita e sempre dalla terra nasce Vegeta Ortofrutta. Un’istituzione del bio e vegeteriano di San Lazzaro arriva per la prima volta al Gardens Sport Village, insieme ai tortellini fritti di Sfoglia Lab.



Sfarinà la piadina come non l'avete mai mangiata prima. Buonissima se accompagnata da ingredienti ricchi di sapore e qualità. Anche salumi, formaggi e gastronomia.



Gli eventi del village



Oltre agli eventi di danza e sport al Gardens Sport Village sono previste alcune serate di intrattenimento musicale:



7 giugno - Inaugurazione con Discovinello. Dj set funk, house e degustazione di vini naturali, il format Disco Vinello, party più trendy in città, arriva ai Giardini!



28 giugno - Romina Thomas & Girl Gang dj set. Romina Thomas, in occasione della finale del torneo femminile, un dj set tutto al femminile con le dj del collettivo Girl Gang.



2 agosto: In via di definizione



9 agosto - Jardin latino. Si balla e si canta con diversi ensemble di musica latina, dal forò al tango, per festeggiare la chiusura dei Gardens!



Maggiori info sulla pagina instagram https://www. instagram.com/gardens_sport_ village/