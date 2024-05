"Mo sóppa Garisenda. Èt finé ed sdundlèr?": uno spettacolo per la Garisenda

Sta per andare in scena una serata specialissima per Bologna e per uno dei suoi tesori. Si tratta di "Mo sóppa Garisenda. Èt finé ed sdundlèr?", l'evento che vedrà il mondo dell'arte tradizionale petroniana al completo per la raccolta fondi a favore del restauro della Garisenda. Lo spettacolo, in cui saranno rappresentate tutte le forme d'arte della tradizione bolognese: teatro dialettale, filuzzi, burattini, zirudelle, cantautori, è in programma giovedì 23 maggio al Circolo Arci San Lazzaro.



L’incasso sarà devoluto al restauro della Torre Garisenda.

Per informazioni: 051 451200