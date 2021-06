Gay Pride 2021, l'onda arcobaleno passa per Bologna il 3 luglio: il percorso e tutti i dettagli della sfilata

Il Pride di Bologna ha una data 2021! Sabato 3 luglio appuntamento a Villa Angeletti per il concentramento. E poi via, si parte attraversando via de' Carracci, Via Fioravanti, Via Tiarini, Via Matteotti, via Indipendenza, via Irnerio, Via Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci, Giardini Margherita.

Non solo un giorno: tutti gli appuntamenti della settiimana transfemminista

I collettivi e le associazioni LGBTQIA+ di Bologna con il nodo locale di Non Una Di Meno si fanno carico di una nuova progettualità politica e organizzano una settimana transfemminista (26 giugno-3 luglio 2021 >> https://fb.me/e/BBZr03Y3). I due appuntamenti principali sono la manifestazione del "Bologna nel 1 Luglio Transfemminista Transnazionale" e il Rivolta Pride del 3 Luglio.

Il percorso di costruzione del Pride di quest’anno sarà un percorso dal basso e orizzontale, e per permettere a tutt? di partecipare abbiamo organizzato delle assemblee pubbliche..

Il 1 luglio: dalla Turchia di Erdogan al mondo intero

Bologna nel 1 luglio Transfemminista Transnazionale si concentrerà sul ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul e coinvolgerà le piazze di tutto il mondo. Dopo il ritiro di Erdogan la Convenzione viene ora respinta in tutta l’Europa centro-orientale.

Ritirandosi dalla Convenzione, Erdogan vuole garantire l’impunità e la legittimità della violenza domestica e di Stato contro le donne e le persone LGBTQIA+ – che ha subito un aumento proprio durante il coprifuoco imposto dopo il ritiro dalla Convenzione –, così come le torture per mano della polizia, gli abusi sessuali e le incarcerazioni contro le donne e i bambini curdi. L’Unione Europea finge di non vedere, fintantoché il regime di Erdogan tiene i richiedenti asilo fuori dai confini europei. Da est a ovest, da nord a sud, i governi stanno sfruttando la pandemia per rimettere le donne in quelle posizioni sociali che esse stanno contestando: nelle case, a prendersi cura gratuitamente della famiglia, oppure sfruttate e sovraccaricate di lavoro nei settori essenziali.

Il Primo luglio vogliamo gridare che la lotta delle persone LGBTQI+ per la libertà sessuale e contro la loro criminalizzazione, e quella contro la violenza patriarcale sulle donne, costituiscono una lotta transnazionale comune per la sovversione della riproduzione neoliberale e razzista della società patriarcale."

Il 3 Luglio: un Pride di Rivolta

Il 3 Luglio sarà un Pride di Rivolta, contro la violenza sistemica e la reazione catto-femonazionalista che sta rallentando il dibattito sui diritti sociali, civili ed economici della comunità LGBTQIA+ e di tutte le altre realtà marginalizzate soggette a discriminazione.

Ci siamo unit? in un periodo cruciale. Quest'anno abbiamo assistito ad una recrudescenza della violenza nei confronti della nostra comunità, il che richiede una presa di parola ancora più forte.

Il 3 Luglio sarà quindi un Pride di Rivolta

Ore 15 inizierà il concentramento a Villa Angeletti: portate acqua, simpatia, favolosità, rabbia e orgoglio

Ore 16.30 partenza da Villa Angeletti. Proseguiremo in via de' Carracci, via Fioravanti, via Tiarini, Via Matteotti, via Indipendenza, via Irnerio, Viale Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci per arrivare ai Giardini Margherita per gli interventi politici

Il percorso è stato pensato per essere il più possibile accessibile per tutte le persone ed è previsto un servizio di accompagnamento, basta scrivere a rivoltapride@gmail.com

Gli interventi saranno tradotti in LIS e abbiamo previsto uno spazio accessibile per seguirli



