GAZA ORA

messages from a dear friend

sabato 18 maggio, ore 20



Arriva finalmente in Italia (e in italiano) Gaza Now, progetto di ascolto collettivo che porta il pubblico dentro la citta? assediata. In un mondo sospeso tra il buio e il silenzio, emergono voci vibranti di vita, dolore e speranza. GAZA ORA: Messages from a Dear Friend è un viaggio sensoriale attraverso i suoni e le parole che raccontano la quotidiana lotta per la sopravvivenza nella città assediata di Gaza.

Il filo conduttore della narrazione è la storia struggente di Hossam, separato dalla figlia che studia a Beirut, costretto a confrontarsi con l’inesorabile realtà insieme alla moglie e all’anziana madre. Le loro vicissitudini intrecciano le vite di chi lotta contro la fame, la sete e la costante minaccia della violenza.



Ideato dalla compagnia londinese Az Theatre e da Theatre for Everybody di Gaza, questo spettacolo trasporta il pubblico nel cuore pulsante di una crisi umanitaria senza precedenti. Attraverso resoconti diretti e testimonianze autentiche degli ultimi sei mesi, gli spettatori sono immersi nella vita di coloro che combattono per vivere ogni giorno.