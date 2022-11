"Gazebo Penguins" live al Locomotiv

Giovedì 8 dicembre "Gazebo Penguins" dal vivo sul palco del Locomotiv Club.

A cinque anni di distanza dal precedente album, i "Gazebo Penguins" annunciano un nuovo sorprendente lavoro per Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band. S’intitola “Quanto” e segna il ritorno di uno dei gruppi più deflagranti del panorama nostrano, in arrivo il prossimo 16 dicembre.

"Quanto" sarà una release senza pre-order. Lo potrete acquistare e ascoltare per la prima volta, in anteprima, in 4 date, 4 città, 4 live di presentazione per ridare centralità al momento del concerto.