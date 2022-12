"Gem Boy" al DiMondi Winter

Domenica 25 dicembre i Gem Boy live al DiMondi Winter.

Ecco il Natale che mancava! Vi aspettiamo tutti a bruciare un pò di calorie dopo cenoni e pranzi delle feste!

Il progetto GEM BOY BIKINI nasce da una costola, anzi due costole, della band intera dei GEM BOY.

Restando in due pezzi, da qui il nome BIKINI, il duo crea un contesto in cui a prevalere è più l'anima cabarettistica e intima piuttosto che solo la musica e la sua potenza. Da questa idea nascono brani come Fatalità e Hannibal (con milioni di view sul youtube), brani che li fanno approdare anche alla trasmissione televisiva di Italia 1 Colorado Café dove partecipano per ben 7 stagioni portando personaggi sempre diversi come BATMAN, CAPITAN BLATTA, GOLUM e tanti altri. Con l’ausilio dei video su un maxischermo i Gem Boy inventano uno spettacolo fatto di immagini, musica e battute demenziali raccontando storie assurde e lanciando colpi bassi a tutti. Si salvi chi può quindi.