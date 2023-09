"Hamonim": anteprima Gender Bender 2023

Venerdì 29 e Sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.00 presso il campo da baseball Athletics Bologna Baseball, HAMONIM, lo spettacolo della coreografa tedesca Patricia Carolin Mai, anticipa l’edizione 2023 di Gender Bender, il festival che ospita ogni anno artiste e artisti da tutto il mondo per esplorare gli immaginari culturali legati ai corpi e ai generi, diretto da Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli, e prodotto da Il Cassero LGBTI+ Center di Bologna.

In HAMONIM (in ebraico “ciò che muove le masse”) 25 performer tra loro eterogenei per età, fisicità ed esperienza si interrogano sulla scena su cosa vuol dire essere una comunità. Frutto di due settimane di laboratorio, lo spettacolo, diretto dalla coreografa di Amburgo Patricia Carolin Mai, restituisce in scena un energico e poetico corpo collettivo.