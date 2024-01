Gennaio in Pinacoteca e a Palazzo Pepoli Campogrande: eventi dall'Epifania a fine mese

Gennaio in Pinacoteca e a Palazzo Pepoli Campogrande. Dall'Epifania alla fine di gennaio tutte le visite e i laboratori in programma.

Sabato 6 gennaio 2024

PINACOTECA

L’arte del dono

Attività per famiglie

Ore 16.30

“Donare” vuol dire suggellare l’importanza di un legame, che si tratti di alleanze politiche, di amicizie disinteressate o di amori incondizionati: è un’azione che da sempre avvicina e unisce.

Quali regali hanno rappresentato gli artisti del passato nei capolavori della Pinacoteca? Per quale motivo sono così importanti da esser stati dipinti? Può un’opera d’arte diventare essa stessa un dono? Una visita dedicata alle famiglie e un laboratorio per comprendere la bellezza e l’importanza del saper donare.

Al termine dell’attività i piccoli partecipanti riceveranno uno speciale cadeau.

Durata attività: 1 ora e 30 minuti per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso al museo secondo le abituali tariffe. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'indirizzo mail pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it, specificando nome e cognome di tutti i partecipanti.

Attività curata da “Senza titolo”.

PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE

I Pepoli: ascesa mitologica di una famiglia

(replica il 20 gennaio)

Ore 17:00

Visita a Palazzo Pepoli Campogrande e alla Quadreria Zambeccari, con un focus particolare sulle figure mitologiche protagoniste del ciclo di affreschi e sul significato allegorico che lega queste figure, in particolare quella di Ercole, alla storia della famiglia Pepoli.

Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso al museo secondo le abituali tariffe. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'indirizzo mail pin-bo.visiteguidate@cultura.gov.it, specificando nome e cognome di tutti i partecipanti.

Venerdì 12 gennaio

PINACOTECA

Un’impresa familiare. Lo studio di Guercino

(replica 19 e 26 gennaio)

Ore 17:00

L'approfondimento presenta il funzionamento della bottega di Guercino e il rapporto tra il maestro e i suoi collaboratori, primo tra tutti il fratello Paolo Antonio, abile naturamortista e contitolare dell'atelier, Matteo Loves, che segue Giovan Francesco Barbieri da Roma a Cento e poi a Bologna, e i nipoti Cesare e Benedetto Gennari. Quest’ultimo, erede della bottega dello zio insieme al fratello, traghetterà l'arte di Guercino nel Settecento.

Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso al museo secondo le abituali tariffe. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'indirizzo mail mail pin-bo.visiteguidate@cultura.gov.it, specificando nome e cognome di tutti i partecipanti e data prescelta.

Domenica 14 gennaio 2024

PINACOTECA

Indovina chi?

Ore 16.30

In occasione della mostra le opere di Guercino saranno a confronto con quelle degli altri grandi pittori del tempo, come Ludovico Carracci e Guido Reni. Durante l’attività i bambini e le famiglie potranno conoscere non solo i capolavori del maestro, ma anche la fitta rete di rapporti coltivata nel corso della sua carriera. Nella fase del laboratorio i partecipanti saranno spronati a scoprire le similitudini e le differenze tra i suoi dipinti e quelli dei suoi maestri, in un gioco di carte in cui associare e riconoscere le immagini proposte.

Durata attività: 1 ora e 30 minuti per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso al museo secondo le abituali tariffe. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'indirizzo mail pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it, specificando nome e cognome di tutti i partecipanti.

Attività curata da “Senza titolo”.