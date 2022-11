Gennaro Natullo: intervista Alberto Amati

Gennaro Natullo intervista l’avvocato Alberto Amati, autore del libro “Cronaca di un viaggio senza fine “ nel quale racconta di un viaggio compiuto lungo un percorso di 20.000 chilometri attraverso una ventina di stati. Si percorrono i cimiteri dei nostri caduti in Etiopia, le case di Santa Teresa di Calcutta in estremo oriente, i santuari buddisti ed induisti, fino ad arrivare alle zone di guerra nel Tigray, alle avventure in Vietnam ed in Iran. L’infinito è il tema dominante del libro nell’ambito della profonda fede religiosa dell’autore espressa nelle parti riguardanti il cammino di Santiago ed il lungo soggiorno presso la missione salesiana Bosco Children in Etiopia. L’autore ripercorre altresì gli itinerari di Giovanni, Barnaba e Saulo in Misia, Asia, Lidia, Licia, Cappadocia e Galazia. Nel libro si fanno riferimenti alle trascorse esperienze in giro per il mondo nella sua vita professionale e come Ambasciatore di San Marino, si descrivono luoghi e bellezze femminili incontrate, nonché considerazioni sulla politica e l’economia dei paesi attraversati. Non mancano i riferimenti alle avventure incontrate: il naufragio sul fiume Mekong ed il fermo da parte della polizia iraniana