Da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 27 febbraio 2022 la mostra "La Gentilezza della Carta. La Sostenibilità è Bellezza" alla Fondazione Fashion Research Italy.

La mostra nasce dall’incontro tra l’artista Caterina Crepax, figlia del celebre fumettista Guido Crepax, e il patron della Fondazione Fashion Research Italy Alberto Masotti, già Presidente dello storico marchio La Perla, entrambi sensibili alle tematiche green.

È un grido gentile ma non per questo meno potente, per richiamare l’attenzione sull’urgenza della sostenibilità su cui riflettere attraverso la lente della bellezza. Una variopinta passerella di 18 abiti scultura realizzati in carta prodotta con il 100% di fibre riciclate dalla storica cartiera Cordenons e impreziositi dai pattern dell’archivio di textile design F.FRI, mette in scena l’immaginario multiforme e onirico dell’artista, esaltando il fascino dell’italian style e restituendo al contempo una riflessione contro lo spreco: questo versatile materiale dalle infinite vite, può infatti diventare sempre altro da sé, trasformandosi in sostanza di una immaginazione feconda. I decori del mondo orientale, la mitologia classica, le ali traslucide degli insetti, i pistilli dei fiori, i grattacieli, le nuvole, le foglie, le conchiglie ma anche le mappe delle città diventano così protagonisti di vere proprie opere d’arte modellate sugli innovativi manichini di Bonaveri, i primi in materiale da fonte rinnovabile e biodegradabile.

La mostra, prorogata fino al 27 febbraio 2022, è accessibile durante i tour guidati negli spazi della Fondazione, di norma chiusa al pubblico, ogni sabato e domenica su prenotazione.