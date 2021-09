Una grande carovana che incontra luoghi, persone e storie legate all’uso del gesso nella Valle del Santerno. "Viaggio nel gesso: da Borgo Tossignano a New York".

10/11/12 SETTEMBRE 2021

Noi del Ceas Imolese dal 10 settembre fino al prossimo mese di novembre, un calendario di eventi dedicati alla valorizzazione dei siti di interesse geologico del territorio, avvalendosi della collaborazione del CEAS del Sasso Simone e Simoncello MUSSS Museo Naturalistico di Pennabilli, Centro visite, nonché del contributo scientifico di esperti di storia locale e dell’ Università degli Studi di Bologna.

Il programma:

??????? ?? ?????????

?????, ???? ????? ????????

>> ????? 14.30 ???? 18

giornata di formazione sul gesso, sulla storia del suo sfruttamento da parte delle comunità locali e sugli usi in arte e architettura

?????? ?? ?????????

?? ????? ?????????? ? ??????????

>> ????? 9.30 ???? 16

passeggiata da Borgo Tossignano a Tossignano passando per le vecchie cave di gesso, con racconti e musica.

> > ????? 16.30 ? ??????????

“Le mascelle che masticano i monti” raccolta di storie e ricordi di quando si estraeva e lavorava il gesso.

Tutti sono invitati in piazza a Tossignano per dare un contributo diretto a questa ricerca collettiva e “partecipata” portando foto, documenti o ricordi che gli accompagnatori provvederanno a “catturare” a favore della memoria futura. L’invito si rivolge in particolare agli abitanti di Borgo Tossignano, ma anche a tutte le persone che hanno avuto famigliari o conoscenti impiegati nelle industrie del Gesso.

Non è necessaria la prenotazione.

???????? ?? ?????????

?? ????? ?????????? ? ???????????

> > ????? 10 ???? 12.30

passeggiata lungo fiume, visita ai luoghi simbolo e incontri con ex lavoratori degli stabilimenti

>> ????? 14

trasferimento ? ??????????? lungo la ciclovia del Santerno

>> ????? 16 a Fontanelice

“Incontro con l’architetto Giuseppe Mengoni, tra parole immagini e musica”.

SARANNO CON NOI

Arch. Anna Maria Guccini - Direttrice scientifica dell'Archivio Giuseppe Mengoni di Fontanelice

Prof: Stefano Mariani - insegnante, esperto in didattica della geologia, collaboratore del Museo Giuseppe Scarabelli – Musei Civici di Imola

Prof. Stefano Piastra - Professore associato del Dipartimento di Scienze Dell'Educazione

Prof. Gianluca Poggi - insegnante, esperto di storia locale

Associazione Chiocciola la casa del nomade

Associazione Musicale di Borgo Tossignano

Alberto Zaffagnini - Attore

Trio En Flor

???? ? ????????????

0542 602183 (mar e gio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

(in assenza dell’operatore lasciare un messaggio alla segreteria telefonica)

ceas@nuovocircondarioimolese.it

INFORMAZIONI ????????

*Si consiglia la prenotazione, poiché sarà posto un limite al numero di partecipanti.

*Calzature e abbigliamento adeguato a sentieri e strade sterrate.

*Eventi gratuiti con accesso consentito in base alle vigenti normative anticovid