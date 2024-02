Ghali dal vivo a Bologna: date e info del live all'Unipol Arena

Prezzo non disponibile

Rich Ciolino ha qualcosa da dirci: dopo l’annuncio dei due live al Forum di Assago, in programma il 28 ottobre con replica il 29 ottobre (andata subito sold out), anche il novembre di Ghali si anima di live. GHALI - LIVE 2024, prodotto da Vivo Concerti, si arricchisce di tre nuove date nei palazzetti di Firenze, Roma e Bologna, rispettivamente il 4 novembre al Nelson Mandela Forum, il 6 novembre al Palazzo dello Sport e il 10 novembre all’Unipol Arena: un trittico di appuntamenti che corona un totale di 5 live nell’autunno 2024.

I biglietti per le nuove date di Firenze, Roma e Bologna sono già acquistabili su Ticketone e saranno disponibili dalle ore 10.00 di sabato 24 febbraio anche su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Mentre il viaggio della sanremese “Casa Mia” (Warner Music Italy/ Sto Records) prosegue con percorso netto, certificata proprio oggi Disco d’Oro con i nuovi FIMI Awards, gravitando ai primi posti della classifica FIMI/GfK e spopolando anche su Spotify alla posizione #3 della Top 50 Italia, dopo aver debuttato tra i primi 10 brani più ascoltati al mondo a 72 ore dalla release, Ghali si prepara a riabbracciare i fan di tutta Italia, regalando loro uno show travolgente e ricco di sorprese. GHALI - LIVE 2024 è l’occasione perfetta per immergersi una volta in più nell’universo musicale di Ghali e ascoltare dal vivo i suoi migliori successi, dai brani che l'hanno proiettato nella stratosfera del pop ("Ninna nanna", "Habibi", "Good Times") alle hit che hanno dominato le classifiche italiane (“Cara Italia”, "Turbococco") fino alla trap più viscerale e pura del suo ultimo mixtape “Pizza Kebab Vol.1".

PH Antonio De Masi