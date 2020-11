Giallo Festival 2020: tra fiction e realtà, tutte le sfumature del giallo

Venerdì 13 novembre Giallo Festival 2020: gli scrittori del mistero si incontrano online dalle ore 10:00 . L’edizione 2020 di Giallo Festival .Tra fiction e realtà. Tutte le sfumature del giallo si svolge nelle giornate del 13-*14 e 15 novembre completamente online e in diretta su www.italiabookfestival.it

Il programma completo su giallofestival

Ospiti dell’edizione 2020

Gian Mario Anselmi è professore ordinario di Letteratura italiana all'Università di Bologna,

Barbara Baraldi autrice di thriller e sceneggiature di fumetti

Paola Barbato una fumettista e scrittrice italiana.

Luca Barra professore associato all'Università di Bologna, si occupa di media, e in particolare di televisione.

Alice Basso lavora come editor, redattrice, traduttrice, valutatrice per varie case editrici.

Scilla Bonfiglioli ha lavorato in compagnie teatrali come attrice e regista, collaborando alla stesura di testi drammaturgici.

Silvia Bottani, critica e giornalista, scrive di arte contemporanea e di cultura.

Marianna Brogi nel 2017 arriva seconda nella categoria racconti brevi di Coopforwords.

Eva Brugnettini Collabora con Bottega Finzioni.

Hannelore Cayre ha al suo attivo quattro romanzi.

Bruno Capaci professore associato Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica.

Roberto Capocristi ha già pubblicato con editori diversi sette romanzi di genere thriller.

Carmine Caputo, giornalista.