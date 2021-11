Gianna Nannini, il tour passa per Bologna: il concerto all'Europauditorium

Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, Gianna Nannini torna sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. A Bologna l'appuntamento è il 31 marzo 2022 all'Europauditorium.

Fra gli ultimi progetti discografici della rocker toscana c'è "La differenza". Nel 2019 infatti Gianna Nannini decide di affittare uno studio sulla Gloucester Road di Londra dove compone, in soli tre mesi, il suo ventesimo album in studio che intitolerà La differenza. L’album viene in seguito registrato a Nashville negli studi Blackbird di John McBride.[41] Il primo singolo estratto dall'album è stato La differenza, pubblicato l'11 ottobre 2019. Contenuta all'interno delle tracce vi è anche la collaborazione con il cantautore e rapper italiano Coez nel brano Motivo. Motivo è anche il secondo estratto dall’album, pubblicato il 3 gennaio 2020. Il 1º maggio 2020, invece, viene pubblicato il terzo estratto dall’album, Assenza. Mentre l’11 dicembre 2020 esce il quarto estratto L’aria sta finendo.