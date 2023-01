Gianni Fantoni: "Made in Italy"

Sabato 4 febbraio Gianni Fantoni in scena al Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme con lo spettacolo "Made in Italy".

È il nuovo monologo di Gianni Fantoni, dedicato a tutti quelli che vivono nel nostro Paese. Basta guardarsi attorno per scoprire un mondo pieno di contraddizioni, a partire dall'osservatore stesso. Del resto, come insegna la fisica quantistica, già l'osservazione di per sé altera il fenomeno osservato: se è difettoso lui, è difettato ciò che vede. Viviamo una società pienissima di tecnologia, che è diventata velocissima in tutto il mondo, che però non è ancora riuscita a far diventare gli italiani altrettanto veloci. Sono rimasti indietro, ammettiamolo.

Non sanno più scrivere, non sanno leggere, e spesso anche quando leggono non capiscono bene cos'hanno letto. Siamo al paradosso definitivo: l'autore di queste righe non sa più neanche lui cos'ha voluto dire!