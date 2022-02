Gianni Morandi annuncia due nuove date al Duse con "Stasera gioco in casa"

A grande richiesta, si aggiungono due nuove date per lo show di Gianni Morandi in esclusiva nazionale al Teatro Duse di Bologna. La residency ‘Stasera gioco in casa’ andrà, quindi, in scena anche il 26 e il 27 febbraio 2022 (sabato alle ore 21, domenica alle 16). Le prevendite sono già aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. Sono, inoltre, ancora disponibili le ultime poltrone per la data già annunciata del 17 febbraio.

Salgono così a 32 i concerti della maratona in musica iniziata il primo novembre 2019 e ripartita dal 19 gennaio 2022, dopo quasi due anni di stop dovuto alla pandemia. Sullo storico palcoscenico della sua città, Gianni canterà i suoi più grandi successi, intervallati dal racconto dei momenti più importanti della sua vita e dalle sue riflessioni.

I concerti al Duse, andati sempre sold-out, saranno anche la prima occasione per ascoltare in teatro ‘Apri tutte le porte’, il brano di Lorenzo Jovanotti con cui Morandi è in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo.

Di Jovanotti è in scaletta anche ‘L’allegria’, la canzone uscita a luglio 2021 e diventata immediatamente un inno alla rinascita. La hit, scanzonata e piena di entusiasmo, è stata accolta da tutti come una spinta positiva a ripartire dopo le difficoltà. È proprio questo lo spirito con cui Gianni torna a cantare al Teatro Duse, dove ad accompagnarlo ci saranno Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.