I "Giardini di Pietra" in concerto a Bologna

Sabato 23 luglio I "Giardini di Pietra" live alla Casa del Custode.

"Giardini di Pietra Project" è una band alternative pop che unisce la musica elettronica a strumenti classici come arpa, violino, piano per evocare paesaggi interiori onirici, notturni, raffinati alternati a esplosioni di energia pop rock. I testi, in italiano, pieni di lirismo introspettivo, sono frutto di un’attenta ricerca delle sonorità intrinseche della parola, capaci di rendere il dialogo interiore e la forza della Natura che lo accompagna e ispira aprendo la porta d’accesso a una dimensione creativa di trasformazione.

Petra Dotti : Voce chitarra pianoforte

Mario Impara : Batteria e pad

Francesca Bolognese : arpa

Giorgio Folino : sax e akai

feat.

Stefano Maimone: basso

Giovanni Ghizzani: pianoforte

Barbara Valentino: voce