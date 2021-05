"Giardini&Terrazzi" ai Giardini Margherita fra rose, peonie, artigianato e vintage

Torna ai Giardini Margherita la mostra mercato Giardini&Terrazzi: appuntamento l'ultimo weekend di maggio (invece che il primo). In considerazione ed a causa del perdurare della crisi pandemica covid 19, si è valutato e convenuto con gli espositori, le associazioni di categorie interessate e l’amministrazione comunale di Bologna, lo spostamento delle date della 23 ° edizione di Giardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna, dal 28 al 30 di maggio 2021, anziché dal 7 al 9 di maggio 2021, come già programmato. Sono attesi oltre 250 espositori tra produttori e commercianti di piante e fiori, arredamenti e complementi di arredo per la casa e il giardino, abbigliamento, artigianato artistico, vintage, wellness, pet e prodotti dei territori.

Protagoniste d’eccellenza, la selezione di rose contemporanee ed antiche, le peonie, i tulipani, gli alberi da frutto ed ornamentali, le piante mediterranee e le erbe aromatiche che spiccano tra le tante che gli amanti del verde vorrebbero coltivare, adatte anche a terrazzi e balconi.



Il percorso e concorso VERDE CREATIVO, storicamente allestito nel piazzale Jacchia, prevede la progettazione di spazi verdi da parte di professionisti del settore, rappresenta un momento di incontro e di approfondimento, dove i visitatori prendono spunto e seguono le tendenze in atto nella progettazione degli spazi ” aria aperta”. Vota il tuo Giardino…

Tra gli appuntamenti e le dimostrazioni da non perdere, la sezione tematica DOG PARTY & PARADE e il PET VILLAGE, 10 ° edizione, in cui protagonisti saranno i nostri amici a quattro zampe con dimostrazioni . Nuovo appuntamento con VINTAGE FLAVOURS dedicato al VINTAGE “La moda di ieri per il vivere contemporaneo”. Un fine settimana per vagare tra abbigliamento, accessori, oggettistica, grandi firme e capi sartoriali della moda, profumi, pezzi di design, collezionismo, nell’area fronte lago.

Il Parco dei Giardini Margherita, Sede dell’Esposizione

I Giardini Margherita è il più conosciuto e frequentato dei parchi pubblici bolognesi, a pochi passi dal centro storico, tra le Vie Murri e Castiglione. Realizzato su progetto del piemontese Sambuy e aperto al pubblico nel 1879. Il nome ufficiale dei Giardini era allora “Passeggio Regina Margherita” ha ospitato in passato importanti manifestazioni cittadine, come l’Esposizione Emiliana del 1888, ed è davvero, da più di un secolo , il tradizionale passeggio dei bolognesi

LA MANIFESTAZIONE: PROGRAMMA INCONTRI, CONVERSAZIONI, SEMINARI – GIARDINI & TERRAZZI

Martedi 25 Maggio

ore 12,00 Strada Maggiore 23 Bologna

Conferenza stampa di presentazione presso Confcommercio Ascom Bologna



Venerdi 28 Maggio

ore 16,00 Palazzina Liberty Giardini Margherita

in collaborazione con Villa Giulia allestimento del giardino a cura dei Ragazzi del Serpieri guidati dal professor Ivan Murgia per

Ritratti di Famiglia in esterno.

Set fotografico di Roberto Ceré per l’età della saggezza e le famiglie . Promosso dal Club Inner Wheel Valsamoggia-

Terre d’Acqua.



Sabato 29 Maggio

ore 16,00 Palazzina Liberty Giardini Margherita

Il Fiore (e il Frutto)dell’immortalità – testimonianze e consigli per l’età della saggezza

in collaborazione con Club Inner Wheel Valsamoggia- Terre d’Acqua presentazione della pubblicazione della presidente delle

Associazione Volontari di San Giacomo Tiziana Cannone, presidente del Consiglio Comunale di Anzola dell’Emilia e di Sonia Borsarini,

Consigliere Comunale di Anzola dell’Emilia. Introduce: Rosa Maria Amorevole Presidente del Quartiere Santo Stefano.

Relatore: Roberto Piazza, accademico ordinario dell’Accademia Nazionale dell’Agricoltura già coordinatore grossisti

Fedagromercati Bologna.Modera: Natascia Ronchetti, giornalista

Domenica 30 Maggio

ore 10,00 Palazzina Liberty Giardini Margherita

A cura dell’Inner Wheel Club di Bologna spazio dedicato alla Conoscenza, salvaguardia e valorizzazione degli alberi protetti in Emilia-Romagna.

Relatore: dottoressa Rossella Ghedini del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna:

Gli alberi ‘patriarchi’ dell’Emilia Romagna

Relatore: Dottor Carlo Tovoli del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna:

Anteprima della rassegna regionale “Vivi il Verde”

– Hippoterapia con i ragazzi dell’AGRD a favore del memorial Francesco Giacobbe e una ‘Poesia per Te’, la poetessa Piera Grosso

donerà una lirica a ciascun partecipante. Promosso dai Club Inner Wheel Valsamoggia-

Terre d’Acqua e Club Inner Wheel San Lazzaro, in collaborazione con l’Ippodromo Arcoveggio di Bologna e

l’Associazione di Riabilitazione Equestre Il Paddock della dott.sa Angela Ravaioli.

WWF: il programma dello stagno didattico , Sabato 29 – Domenica 30 Maggio

Apertura dello stagno didattico open day dalle ore 10:00 alle 19:00

Mostra permanente durante le due giornate:

“LA FLORA PROTETTA DELL’EMILIA ROMAGNA”

Tutte le immagini della flora protetta dell’Emilia Romagna. Sarà disponibile il catalogo della mostra

VISITE GUIDATE ALLO STAGNO

Per ammirare le fioriture primaverili

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.wwfbologna.wordpress.com – Fb: WWF Bologna

bolognamtropolitana@wwf.it Tel. 051467817 – 3394820205 – 3703157574

…TUTTI I GIORNI… PRESSO AREA IL CAFFE’ DEI GOMITOLI

workshop e dimostrazioni di creazioni floreali in cotone e lana.

Con l’uncinetto e il cotone si insegna come realizzare dei fiori (e delle foglie)

in cotone, lino e fettuccia da applicare a maglie, borse e cappelli.

Sempre all’uncinetto: fiori e cactus fatti a mano con filato “spongy “

L’associazione REUSE WITH LOVE presenta Ravures & Pois

GIARDINO DEL BARACCANO

Righe e Pois – Rigore e leggerezza – Eleganza ed Esuberanza. Il mercatino Vintage di Reuse With Love mai come nell’edizione di Maggio 2021 interpreta i sentimenti comuni e ci conduce in un viaggio nel passato (vintage) che coniuga sostenibilità e gusto estetico a sostegno di progetti solidali a forte valenza sociale. Quest’anno, oltre al progetto del laboratorio per la disabilità visiva di bambini e ragazzi dello storico Istituto dei ciechi Cavazza di Bologna, si aggiunge anche il supporto a La Forza e i lSorriso, la Onlus patrocinata da Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche).

Un corner tutto speciale anche per i nostri amici animali, Galgos spagnoli (levrieri maltrattati e abbandonati) a sostegno dell’associazione no profit Un levriero per la Vita con guinzagli e collari pezzi unici fatti a mano.

Crochet, hand made del laboratorio Reuse With Love e la collezione “Tulle in Fiore” con abiti vintage ripensati dalla stilista Betta Matta per RWL, cui si aggiunge l’iconico A.N.G.E.L.O. Vintage Palace che metterà a disposizione una selezione di pezzi dalla propria celebre collezione di abiti e accessori vintage.

PROGRAMMA DOG PARTY&PARADE



VENERDI 28 maggio 2021



ore 16,00: Educare giocando con Umberto Guerini di Passione per cani, nell’area verde cani

SABATO 29 maggio 2021

ore 10,00: Educare giocando con Umberto Guerini di Passion for Dogs

ore 11,00: Mobility Dog – disciplina non agonistica, al fine di migliorare la comunicazione tra cane e conduttore, con le istruttrici di C’era una volta il.Cane, nell’area verde cani.

ore12,00: Questioni di Fiuto – Con Umberto Guerini di Passion for Dogs, area verde cani

ore 15,30: Problem Solving – giochi solutivi

ore 16,00: Network Scent Detection – Ricerca sostanze con Umberto Guerini di Passion for Dogs, nell’area verde cani

ore 17,00: Puppy Class – un incontro socializzante ed educativo dedicato ai cuccioli dai 2 ai 6 mesi con la presenza delle educatrici cinofile di C’era una Volta il Cane, nell’area verde cani



DOMENICA 30 maggio 2021



ore 16,00: Puppy Class – un’incontro socializzante ed educativo dedicato ai cuccioli dai 2 ai 6 mesi con la presenza dell’educatrice cinematografica Lucia Parisini di C’era una volta il cane, nell’area verde cani.

ore 17,00: Mobility Dog – disciplina non agonistica, con cinetica di comunicazione e conduttore, con Jennifer Giovanetti di “C’era una volta il cane” , nell’area verde cani

ore 18,00: Gestione e controllo del morso verde cani con Umberto Guerini di Passion for Dogs

Tutte le attività del programma verranno svolte nell’area verde dedicata al Pet Village vicino a Piazzale Jacchia. Per tutta la durata della rassegna, esperti saranno a disposizione per info e suggerimenti esperti e consulenti.

