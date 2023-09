Giardini & Terrazzi edizione di settembre: il weekend ai Giardini Margherita

L’8-9-10 settembre 2023, si svolgerà ai Giardini Margherita di Bologna la 28° edizione di Giardini&Terrazzi con un variegato panorama di piante e fioriture settembrine ed autunnali da esterni ed interni; inoltre artigianato di qualità, arredi e complementi, Vintage per il vestire contemporaneo, prodotti dei territori e le iniziative speciali Wellness Pavilion, dedicato al benessere ed alla vita attiva a 360° e Dog Parrty&Parade, le sezione per gli amici pet, con dimostrazioni ed educational.

Il pubblico, potrà valutare la proposta merceologica degli oltre 170 espositori locali e nazionali, partecipare ad incontri culturali e tecnici, partecipare a dimostrazioni ed eventi nelle aree Wellness Pavilion e Pet.

Protagoniste d’eccellenza, oltre alla importante selezione di rose contemporanee e antiche, sono le piante mediterranee e le erbe aromatiche, che spiccano tra le varietà che gli amanti del verde vorrebbero coltivare, adatte anche per gli interni domestici, inoltre sarà presentata una vasta gamma di piante e fiori da collezione, ciclamini, croco, dalie, ortensie,viole, zinnie, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e tuberi di fiori, perenni e molto altro ancora. I visitatori avranno anche a disposizione una ampia proposta di arredi da giardino, complementi d’arredo, tessuti e prodotti artigianali, abbigliamento vintage, alimenti tipici dei territori.

Giardini&Terrazzi durante questa edizione, dedica una speciale attenzione alle piante da interno.

Piante sia “for dummies” che per virtuosi del verde, che vi faciliteranno il compito, estate o inverno che sia, perché sono davvero facili da curare; alcune sono anche salutari e, in tutti i casi, allieteranno la casa o il posto di lavoro, o dove vorrete purché non sia troppo freddo ed hanno bisogno di un minimo di luce per crescere.

Continua l’esplorazione di Giardini&Terrazzi degli Arredi e complementi ibridi in continuità con gli spazi interni

L’idea di creare una continuità materica e cromatica tra gli spazi interni e quelli esterni è diventata sempre più diffusa, indipendentemente dalle dimensioni del giardino o del terrazzo. Questa tendenza rappresenta un processo fluido, in cui l’arredo per gli spazi esterni non può più essere considerato come un elemento separato dall’insieme architettonico, ma come una parte integrante di esso.

Programma Convegni, Incontri, Attività

VENERDI 8 SETTEMBRE

Ore 10,00 – 13,00 Seminario di studi promosso dall’Arga Interregionale e dall’Inner Wheel – Valsamoggia Terre D’Acqua con l’AIAPP

GREEN MOOD : Comunicare il Verde

Apertura Rosa Maria Amorevole Presidente Quartiere Santo Stefano

Interventi

Lisa Bellocchi Presidente Arga Interregionale e Presidente Enaj (European network of agricultural journalists)

Barbara Negroni Agronoma, Assessora Qualità dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Casalecchi di Reno e Socia AIAPP

Franca Romagnoli Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia

Roberto Malagoli Green Designer Studio MaMa

Marco Pirani giornalista “Giardino Antico”

Modera : Andrea Guolo giornalista

Palazzina Liberty Piazzale Jacchia

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 10,00 – 13,00 CONVERSAZIONI SULLE PIANTE, promosso dal Club Inner Wheel Bologna

Partecipano:

Umberto Mossetti Curatore dell’Orto Botanico – Sistema Museale di Ateneo:”L’Erbario di Ulisse Aldrovandi: attualità di una collezione rinascimentale di piante secche”

Marilena Lelli Presidente Club Inner Wheel Bologna e Docente: “Dafne e Narciso: il mito incontra la natura”

Anna Alfano Docente e Studiosa: “Le piante nella nostra casa. Accoglierle e averne cura, suggerimenti per una prospettiva di vita sana e felice .”

Ore 15:00 Lezione di Tango primi passi aperta a tutti e gratuita Palazzina Liberty

Ore 16:00 Esibizioni di Tango Argentino dei maestri di Asd OliTango e della cantante soprano argentina Valeria D’Astoli Palazzina Liberty

Ore 16:30 Milonga per tutti Palazzina liberty

Programma Attività Dog Party Settembre 2023

VENERDI 8 SETTEMBRE

Ore 11,00 L’educatore Risponde – Hai dubbi sull’educazione del tuo cane? Presso lo stand di Passion for Dogs un educatore potrà aiutarti per qualsiasi problematica o curiosità

Ore 12,00 Imparare Giocando – Insegnare al proprio cane in modo divertente e semplice. Con Luisa Canovese di Passion for Dogs – nell’area verde cani

Ore 15,00 L’educatore Risponde – Hai dubbi sull’educazione del tuo cane? Presso lo stand di Passion for Dogs un educatore potrà aiutarti per qualsiasi problematica o curiosità

Ore 16,00 Treiball – Venite a scoprire questa nuova disciplina che favorisce e consolida il rapporto e la collaborazione tra cane e proprietario. Con Luisa Canovese di Passion for Dogs – nell’area verde cani

Ore 18,00 Questioni di Fiuto – attività divertenti da proporre al nostro amico a quattro zampe – con Umberto Guerini di Passion for Dogs – nell’area verde cani

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 11,00 L’educatore Risponde – Hai dubbi sull’educazione del tuo cane? Presso lo stand di Passion for Dogs un educatore potrà aiutarti per qualsiasi problematica o curiosità

Ore 12,00 Questioni di Fiuto – attività divertenti da proporre al nostro amico a quattro zampe – con Umberto Guerini di Passion for Dogs, nell’area verde cani – nell’area verde cani

Ore 16,30 Disc Dog – Venite a Scoprire il gioco più bello del mondo da praticare col proprio cane! – In Collaborazione con Buskers Disc Dog Team – nell’area verde cani

Ore18,00 Treiball – Venite a scoprire questa nuova disciplina che favorisce e consolida il rapporto e la collaborazione tra cane e proprietario. Con Luisa Canovese di Passion for Dogs – nell’area verde cani

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 10,30 Treiball – Venite a scoprire questa nuova disciplina che favorisce e consolida il rapporto e la collaborazione tra cane e proprietario. Con Luisa Canovese di Passion for Dogs – nell’area verde cani

Ore 12,00 Dimostrazione Cinofili Sgm Guardie Zoofile – nell’area verde cani

Ore 16,00 Imparare Giocando – Insegnare al proprio cane in modo divertente e semplice. Con Luisa Canovese di Passion for Dogs – nell’area verde cani

Ore 17,30 L’educatore Risponde – Hai dubbi sull’educazione del tuo cane? Presso lo stand di Passion for Dogs un educatore potrà aiutarti per qualsiasi problematica o curiosità

ore 18,00 Detection Game – Presentazione della disciplina sulla ricerca Sostanze – con Umberto Guerini di Passion for Dogs nell’area verde cani