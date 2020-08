"Rifiorir d'estate" nel Cortile del Teatro del Baraccano: "Giardino Zed live"

Continua la rassegna estiva "Rifiorir d'estate" nel Cortile del Teatro del Baraccano, in via del Baraccano, 2, a Bologna, nell'ambito di Bologna Estate 2020, il cartellone promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna.

Il 1 settembre ultimo dei tre appuntamenti di GIARDINO ZED Live, rassegna di installazioni di videodanza, nel Cortile del Teatro.

La rassegna è a cura di ZED Festival Internazionale Videodanza e Compagnia della Quarta, in coproduzione con Coorpi, Cro.me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo e Vitruvio Virtual Museum.



Giardino ZED Live accompagnerà gli spettatori in un percorso multimediale e interattivo per scoprire la creatività, la meraviglia e i mondi visivi di questa arte in rapida espansione.

Si tratta di un percorso installativo sonoro e visivo che parte dall'esperienza della videodanza per raccontare tre modi differenti di percepire lo spazio, lo sguardo, il suono.

Un'esperienza "sensibile/sensoriale" che conduce lo spettatore verso paesaggi visivi espansi, in contrapposizione ai confini architettonici che la ospitano; un viaggio che mostra la videodanza, tocca corde emotive e impiega nuove tecnologie con proiezioni a 360°; un evento che utilizza la percezione per superare spazi fisici e limiti visivi.

Architetti, progettisti visivi, esperti di comunicazione e modellatori 3D, mettono le loro competenze e la loro strumentazione al servizio della realtà virtuale applicata all’architettura, agli spazi museali e all’arte.

Il progetto si affianca al naturale percorso di ZED Festival Internazionale Videodanza, che si terrà a Bologna a metà ottobre, contribuendo a creare un centro permanente, un punto di riferimento italiano che possa accogliere idee, progetti, artisti da tutto il mondo per indagare, promuovere, insegnare, distribuire e produrre contenuti artistici in video.

Repliche ogni mezz’ora. Ogni replica è destinata a 8 spettatori per volta.

"Rifiorir d’estate" è la rassegna estiva nella magica atmosfera del Cortile del Teatro del Baraccano, in via del Baraccano, 2, a Bologna, che dal 6 luglio al 6 settembre, vedrà 18 appuntamenti, nell'ambito di Bologna Estate 2020, il cartellone promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna.

Concerti, prosa, teatro musicale e video installazioni di danza per rappresentare tutti i linguaggi artistici degli ensemble e delle compagnie che nei mesi difficili che abbiamo appena passato non hanno avuto voce e che hanno continuamente pensato e programmato il momento in cui poter ricominciare.



