A Bologna arriva la fiera del gin: due giornate di degustazioni e puro divertimento

Bologna si prepara ad accogliere due imperdibili giornate che saranno un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli di nicchia, grazie ad un’attenta selezione di venditori italiani a cura di 'dottor Gin'.

Dopo i successi di Milano, per la prima volta arriva in città con l’amatissimo format “Gin & Sound”, la fiera per tutti gli appassionati di gin, un momento perfetto per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito.

Durante le serate si potrà degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori e personalizzare il proprio Gin Tonic scegliendo tra quelli che più si preferiscono. La tonica resident è una tonica neutra a cura di Dandy Drinks.

Non solo drink ma anche un’area food: insieme al gin tonic si potranno assaggiare ottimi piatti on the road e raggiungere l'apice del piacere delle papille gustative.

Le serate saranno animate da musica e tanto divertimento, regalando al pubblico una indimenticabile atmosfera.

Evento Facebook: https://fb.me/e/4n2R4r6aZ