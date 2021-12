Giocattoli ai raggi X: il giorno di Santo Stefano al Museo del Patrimonio Industriale

Domenica 26 dicembre, in occasione della Festività di Santo Stefano, "Giocattoli ai raggi X" al Museo del Patrimonio Industriale.

Un incontro per ragazzi dai 6 ai 12 anni dove, per una volta, aprire i giocattoli e guardarci dentro sarà non solo permesso ma anche necessario e divertente. Potremmo così smontare alcuni dei giocattoli più antichi oppure quelli più famosi, per cogliere e capire i meccanismi e i principi che sono alla base di molti giocattoli che amiamo. I ragazzi potranno, ad esempio, scoprire come funziona l'allegro chirurgo, smontare un caleidoscopio per comprendere come vengono moltiplicate le immagini e infine carpire il mistero nascosto all'interno del celebre cubo di Rubik!

Il laboratorio costa 5 euro mentre l’ingresso è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore.

L’ingresso al Museo è – per tutti gli altri – a pagamento (5-3 euro).

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 24 Dicembre alle ore 13:00): telefono 051.6356611