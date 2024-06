Sport e diritti: al via i Giochi Antirazzisti

Ad un mese dalle Olimpiadi di Parigi, Bologna ospiterà i Giochi Antirazzisti: tre giorni di tornei non competitivi, esibizioni, musica, socialità, laboratori e dibattiti che animeranno il centro sportivo Bonori, vicino al parco Nord, con la possibilità di fermarsi a dormire nel camping a due passi da dove si svolgeranno le attività.

La tre giorni, che svolgerà dal 21 al 23 giugno, vedrà arrivare squadre da tutta Europa che si cimenteranno in diverse discipline, dal calcio a 7 alla pallavolo fino all’ultimate frisbee. Il programma è ricco già a partire dalla prima giornata, quando dopo l’accoglienza delle squadre alle 18 inizieranno i tornei di calcio a 7 e pallavolo su prato, mentre in serata ci sarà spazio per il laboratorio di pizzica. Chiude la serata un’esibizione di danza africana e il concerto della Grande Orchestra Rosichino. Sarà attivo ogni giorno il Corner dei diritti con testimonianze e campagne a tutela dei diritti a cura delle associazioni che aderiscono alla manifestazione, come Amnesty International, Stop Border Violence, Avvocato di strada, Medici Senza Frontiere, Sos Mediterranée e Mediterranea Saving Humans.

Il giorno successivo, sabato 22 giugno, i Giochi Antirazzisti entrano nel vivo e il Bonori sarà pronto già dalle prime ore del mattino. Via quindi anche ai tornei di touch rugby e basket 4 contro 4 oltre che agli allenamenti di quidditch con la nazionale italiana. In questa giornata verrà data voce alla Palestina con aggiornamenti sul conflitto in corso e le ong attive nei salvataggi nel mar Mediterraneo presenteranno le testimonianze di alcuni rifugiati che sono riusciti ad arrivare in Europa nonostante tutto. Le esibizioni di boxe e muay thai popolare e di wrestling chiuderanno la giornata sportiva. La domenica mattina le ultime fasi dei tornei con le premiazioni e i saluti finali al prossimo anno. Come sempre, sarà possibile mangiare al centro sportivo in tutte e tre le giornate.

“I Giochi rappresentano un faro luminoso nella notte scura dell’Europa, riunire ragazzi provenienti da ogni parte del mondo e farli giocare, senza arbitro, senza ansia del risultato, credo rappresenti una bellissima sfida – ha detto Eraldo Affinati, scrittore e presidente della scuola di italiano per stranieri Penny Wirton, che parteciperà ai tornei - Lo sport è un punto di unione, in cui ognuno resta sé stesso rispettando l’identità altrui”.