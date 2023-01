"Giochi d'aria" laboratori per ragazzi

Domenica 29 Gennaio 2023 alle ore 16:00, il Museo del Patrimonio Industriale propone su prenotazione l'attività Giochi d'aria dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Sin dall'antichità alcune particolari caratteristiche dell’aria sono state sfruttate per far funzionare macchinari come il celebre Tempio di Erone e successivamente per consentire all'uomo di staccarsi dal suolo e volare.

Durante l'attività i ragazzi, trasformandosi in piccoli scienziati, assisteranno ad alcuni esperimenti e, con semplici materiali di recupero, realizzeranno loro stessi piccole prove guidati dall’operatore. Esperimenti, prove e giochi consentiranno di approfondire alcune caratteristiche dell'aria e le sue applicazioni in campo tecnologico.

Infine i giovani costruttori si cimenteranno nella realizzazione di piccoli oggetti volanti.

L'attività è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni e ha un costo di 5 euro a partecipante (ingresso gratuito per un accompagnatore adulto)