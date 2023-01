Venerdì 24 novembre Giorgia in concerto all'Unipol Arena. Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album in bilico tra emozione e ragione, GIORGIA torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “BLU LIVE”. Prevendite aperte dal 17 gennaio, alle ore 18.00, su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali