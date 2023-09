Venerdì 29 settembre | ore 21 Giorgio Comaschi e Franz Campi in CANZONI DA MANGIARE.



Uno spassosissimo show incentrato su cibo dove il cantautore Franz Campi, si affianca al giornalista e attore Giorgio Comaschi in una continua altalena di monologhi e canzoni. Comaschi racconta (nello stile delle sue “Mosche” articoli satirici che pubblica ogni settimana sul quotidiano “Il Resto del Carlino”) cosa succede nel fare la spesa, scegliere le verdure, preparare un pranzo, ordinare un piatto piuttosto che un altro…La band invece propone alcuni dei più celebri brani dedicati al cibo. Da “Viva la pappa con il pomodoro” interpretata da Rita Pavone, a “Spaghetti a Detroit” di Fred Bongusto, “Ma che bontà” di Mina, “’A pizza” e “Barbera e champagne” di Giorgio Gaber, “Il caffe della peppina” e “Le tagliatelle di nonna Pina” dal repertorio dello Zecchino d’oro, “Maramao” del Trio Lescano, , ”Cacao meravigliao” da “indietro tutta !” di Renzo Arbore, “Rosalina” di Fabio Concato, “Mambo italiano”, “e “That’s amore” della tradizione italo americana degli anni ’50…. Concludendo con “Banana boat song” di Harry Belafonte e “Banane e lampone” scritta da Franz e Maurizio Minardi per Gianni Morandi.



