Giornate FAI d'autunno: palazzi storici, luoghi di culto, castelli, borghi aperti il 17 e 18 ottobre

Le Giornate Fai d'autunno: il 17 e 18 ottobre (e poi anche il 24 e 25 ottobre) torna l'amatissimo appuntamento proposto da Fondo Italiano per l’Ambiente con le visite ai palazzi storici, luoghi di culto, castelli, borghi.

Il Fai, Fondo Italiano per l’Ambiente propone in due weekend, per le Giornate d’autunno, una serie di aperture straordinarie di beni culturali dell’Emilia-Romagna, normalmente chiusi al pubblico. Il programma delle aperture sarà presentato nel corso di una video conferenza stampa giovedì 8 ottobre alle ore 12 nella sala riunioni virtuale “Agenzia stampa”.