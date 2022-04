Giornata conclusiva del progetto "Yoga per le malattie rare muscoloscheletriche"

Questo progetto, cofinanziato dalla Banca d'Italia e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ha previsto il coinvolgimento di oltre 20 pazienti hEDS in un trattamento fisico di Kr?nti Yoga, per un totale di 46 ore di lavoro in 6 mesi. Alla fine, le condizioni di salute dei partecipanti sono state rivalutate attentamente con particolare attenzione ai disturbi più spesso associati a hEDS (dolore articolare, dolore diffuso, affaticamento fisico e mentale, disturbi gastrointestinali, ecc.). Verranno analizzati i risultati e sarà previsto un confronto con i partecipanti al progetto