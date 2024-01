Giornata della Memoria 2024, al Modernissimo proiezione del film: “Alessandro Rimini. Storia di un architetto"

In occasione del Giorno della Memoria 2024 l'Ordine degli Architetti PPC di Bologna segnala la proiezione presso il Cinema Modernissimo di Bologna, del film "Alessandro Rimini. Storia di un architetto” del regista Davide Rizzo. L’evento in programma sabato 27 gennaio, alle ore 19:00, è promosso dalla Comunità Ebraica di Bologna, che ha inteso divulgare in questa occasione il film documentario prodotto dall'Ordine degli Architetti di Bologna, nell’ambito del progetto europeo Architecture and Remembrance. La serata sarà presentata da Daniele De Paz, presidente della Comunità Ebraica di Bologna, e il film introdotto da Daniele Vincenzi, responsabile dell’Archivio Storico dell’Ordine. Al termine della proiezione una riflessione con Davide Rizzo, regista del film. Il film “Alessandro Rimini. Storia di un architetto”, diretto da Davide Rizzo, approfondisce le conseguenze delle Leggi Razziali del 1938/40 e delle misure discriminatorie dei regimi nazifascisti sulla professione e la vita degli architetti ebrei in Italia e in Europa centrale. La tematica recupera un importante frammento della storia del nostro paese attraverso l’esperienza paradigmatica dell’architetto Rimini. In questo modo si intende da un lato offrire un monito per le future generazioni circa i rischi dell’intolleranza e della discriminazione e dall’altro restituire alla memoria comune la pregevolissima produzione architettonica di Alessandro Rimini interrotta a causa della persecuzione subita.

Gallery