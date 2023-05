XIII Giornata nazionale dimore storiche italiane: Bologna apre 5 tesori al pubblico

Una bella occasione per conoscere i luoghi dove si è scritta la storia, scoprendo ad esempio il palazzo appartenuto a Papa Gregorio XIII (inventore del calendario utilizzato in tutto il mondo occidentale) che ospita opere di maestri come Guido Reni e Jacopo Barozzi, detto “Il Vignola”, o per immergersi nella natura circondati da 45.000 metri quadrati di peonie. Sono tante le opportunità che il territorio metropolitano bolognese offre per la XIII Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in programma domenica 21 maggio. Per l’occasione, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) – Emilia Romagna aprirà al pubblico cinque luoghi di grande bellezza e valore storico-artistico: Palazzo Boncompagni e Palazzo Bentivoglio a Bologna, Villa La Palazzina Malvezzi Campeggi e Villa La Riniera a Castel San Pietro Terme, Villa Marana a Castenaso e Villa Paleotti Isolani a Minerbio.

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM), Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria, che nella città metropolitana di Bologna aprirà le porte del Atelier di Tullio Vietri (Bologna). L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura. Media partner dell’evento saranno la TGR e RAI Pubblica Utilità. L’evento è realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A.

LA STORIA E LE CURIOSITÀ DELLE DIMORE STORICHE DEL TERRITORIO DI BOLOGNA APERTE AL PUBBLICO

Nel centro storico di Bologna, in via Del Monte 8, si trova Palazzo Boncompagni. Costruito per iniziativa di Cristoforo Boncompagni, il Palazzo fu completato nel 1548 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola, a cui sono attribuibili sia la splendida scala elicoidale che la conclusione del loggiato con il portale d’accesso alla scala. Tra queste mura, è nato il Cardinale Ugo Boncompagni, divenuto poi Papa Gregorio XIII, inventore del calendario “gregoriano”, oggi adottato da tutto il mondo occidentale. In occasione della Giornata Nazionale ADSI saranno visitabili la Sala del Papa, la Loggia e la Scala del Vignola dalle ore 15.00 alle ore 18.00 su turni di un’ora.

Sempre a Bologna alle 17.00 di domenica 21 maggio Palazzo Bentivoglio, in via Belle Arti 8, ospiterà in una delle sale la presentazione del libro “Contessa Adele. Viaggio sentimentale” di Riccardo Ferniani (ed. Il Ponte Vecchio).

Spostandosi invece a Minerbio, ecco Villa Paleotti Isolani, importante e significativo esempio di architettura cinque-seicentesca della pianura bolognese, che presenta al proprio interno affreschi cinquecenteschi di Cesare Baglioni e Ludovico Carracci. Queste opere, insieme a quelle di arte contemporanea di autori come Turcato, Pistoletto e Mondino, potranno essere ammirate in due visite gratuite alle 15.30 e alle 16.30 insieme anche al giardino.

Autentica villa patrizia dell’Ottocento, La Riniera si trova invece a Castel San Pietro Terme in un contesto a dir poco unico. La villa, infatti è circondata da quasi 45.000 mq2 di peonie per uno scenario davvero incantevole. Villa La Riniera, che coltiva mediamente 60.000 peonie l’anno per un totale di 300 tipologie diverse, è infatti una delle realtà più apprezzate a livello nazionale per la floricoltura. Il 21 maggio sarà possibile conoscere tutta l’attività dell’azienda con visite guidate al parco e al giardino dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nei pressi di Castel San Pietro Terme, a Osteria Grande, invece, è situata Villa La Palazzina Malvezzi Campeggi, edificio realizzato nella prima metà del 1500 da Marcello Legnani, e che prende il nome della famiglia che la ottenne nel 1799. Composta da tre edifici, tra cui una chiesa, e circondata da un grande parco, Villa La Palazzina potrà essere scoperta con visite guidate della durata di un’ora lungo il corso di tutta la giornata.

A Castenaso, infine, sarà possibile ammirare Villa Marana, l’abitazione privata del grande direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli e ora degli eredi. Per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche saranno visitabili il parco e la villa, al cui interno è presente una collezione di arte italiana barocca del sei-settecento, costituita da Francesco Pradelli durante i suoi viaggi di lavoro.