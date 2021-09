Giornata porte aperte: Alliance Française e Goethe Zentrum

In occasione della Giornata Europea delle Lingue, Alliance Française e Goethe Zentrum di Bologna organizzano una “Giornata Porte Aperte” per presentare le rispettive offerte didattiche e culturali.



Una giornata in cui è possibile prenotare dei test di livello gratuiti, ricevere informazioni sui corsi di francese e tedesco, sulle certificazioni linguistiche e le attività culturali in programma.

A disposizione del pubblico quiz linguistici e libri in francese e tedesco per esercitarsi nella lettura.

In programma numerose attività in lingua francese, in compagnia di insegnanti madrelingua.



Gli ateliers, pensati per ogni tipo di pubblico (bambini, ragazzi e adulti) e livello linguistico, sono gratuiti su prenotazione.



Programma completo sul sito Alliance Française Bologna e Goethe Zentrum

