Giornate FAI per le scuole: dall'8 al 13 marzo gli eventi online

Ritorna il grande evento nazionale che il FAI - Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano. L’edizione di marzo 2021 si svolgerà in modalità totalmente digitale: da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti, trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI il racconto dei propri luoghi identitari.

Il progetto risponde al desiderio dei giovani di scendere in campo per uscire dall’isolamento, per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e di educazione tra pari, anche se a distanza, e per cogliere l’opportunità di formarsi e di arricchirsi culturalmente, raccontando le bellezze del nostro Paese.

BOLOGNA

Quadreria di Palazzo Rossi Marsili

Inaugurata il 24 novembre 2016, conserva i dipinti di scuola bolognese dal Cinquecento al Settecento appartenenti al vasto patrimonio delle Opere Pie. La collezione, situata all’interno di Palazzo Rossi Poggi Marsili, antica dimora del conte Francesco, fu donata alla sua morte nel 1715 all'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, istituzione caritatevole bolognese confluita in tempi recenti in ASP Città di Bologna, Azienda pubblica di Servizi alla Persona. La storia dell'ASP si intreccia con quella di Bologna: le opere della collezione sono state infatti tutte donate da nobili famiglie bolognesi.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Marco Minghetti

Orari delle trasmissioni: martedì 9 e mercoledì 10 marzo alle 17.30 e alle 18.30; giovedì 11 e venerdì 12 marzo alle 14 e alle 20

Il palinsesto permetterà di far conoscere quei luoghi che i giovani considerano importanti per il loro valore identitario e quindi degni di essere preservati e valorizzati per il futuro: antichi monasteri, abbazie, siti archeologici, musei, fontane, cinte murarie, giardini storici, parchi, ville e luoghi di natura del territorio; faranno inoltre rivivere le tante piazze cittadine, luoghi di ritrovo dei giovani, e permetteranno a tutti di conoscere le bellezze che racchiudono le “loro scuole”, quali edifici artisticamente pregevoli e ricchi di testimonianze dei personaggi del passato e di grande valore simbolico in questo difficile momento storico.

Gli studenti di Castel Volturno in provincia di Caserta, in particolare, sperimenteranno il progetto pilota “FAI ponte tra culture” per favorire l’integrazione e il dialogo tra tutti i cittadini - con rimandi e confronti tra i luoghi identitari del territorio e quelli dei paesi dei compagni di origine straniera.

Grazie a una narrazione condotta secondo il principio dell’educazione tra pari, gli studenti di tutta Italia collegandosi al sito www.giornatefaiperlescuole.it potranno scegliere tra centinaia di dirette e contenuti video trasmessi sui social, per conoscere e quindi imparare ad apprezzare i tanti elementi diversi che contribuiscono a formare, come in un mosaico, un’identità ricca, ma unitaria: l’identità italiana.

Il grande interesse nei confronti di iniziative che coinvolgono la scuola, insieme all’attenzione e al rispetto per l’ambiente, hanno portato AGN ENERGIA a sostenere anche quest’anno il progetto dalla forte valenza didattica, sociale e culturale e a mettere a disposizione la propria esperienza nell’ambito del risparmio energetico. In occasione dell’evento lancerà inoltre una nuova edizione del sondaggio online “LA TUA IDEA GREEN”www.giornategreen.agnenergia.com/sondaggio-premio. Dal 17 febbraio al 16 maggio 2021 gli studenti potranno indicare le azioni che ritengono prioritarie per la salvaguardia dell’ambiente, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 definiti dall’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite. Partecipando e registrandosi i ragazzi avranno la possibilità di vincere una tessera Feltrinelli da 500€ e far dedicare alla loro scuola l'adozione di un Pino domestico centenario nel Parco dell'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli (GE), Bene del FAI dal 1983. Monastero benedettino dell’anno mille, l’Abbazia di San

Fruttuoso è un gioiello incastonato in una piccola insenatura, nel Parco Naturale di Portofino, protetta da una torre cinquecentesca dei Doria e circondato da poche casette di pescatori.

Il sondaggio “LA TUA IDEA GREEN” di AGN ENERGIA e la scelta di sostenere l’iniziativa di manutenzione del verde sono volti a sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale e completano l’esperienza di cittadinanza attiva vissuta dagli studenti in occasione di Giornate FAI per le scuole.

Il progetto si avvale del patrocinio della Commissione Europea e del Ministero della Cultura, del Patrocinio e del sostegno di Regione Campania, Regione Lazio, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento ed è attuato in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.