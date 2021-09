Giornate Europee del Patrimonio: Castello di Bentivoglio e al Palazzo Rosso

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Segretariato regionale del MiC, e Tourer.it, in collaborazione con il Comune di Bentivoglio e l’Unione Reno Galliera, propongono una visita guidata al Castello di Bentivoglio e al Palazzo Rosso, per conoscerne le ricchezze artistiche e ripercorrere una straordinaria storia di gestione oculata del territorio, sviluppo di vie d’acqua, innovazione agricola, industriale, sociale e ricerca scientifica all’avanguardia.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Ramazzini saranno visitabili anche la Sala dei Cinque Camini e la Sala delle Udienze, che ospita le Storie del Pane, eccezionale ciclo di affreschi rinascimentali che ne illustrano la produzione dalla messa a coltura del territorio al banchetto di corte.

La visita, a numero chiuso, avrà una durata di un’ora e trenta e si articolerà su due turni, alle 15.30 e alle 17.15. Prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo tourer@beniculturali.it specificando il turno di visita prescelto, i nomi di tutti i partecipanti, il possesso di Green Pass per tutti i maggiori di 11 anni e lasciando un recapito telefonico per eventuali informazioni last-minute.

I partecipanti sono tenuti all’attenta osservanza delle norme anti-Covid e all’esibizione del Green Pass prima di iniziare la visita. Si raccomanda di arrivare con almeno 10 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio per permettere di registrare la presenza.

E’ possibile raggiungere Bentivoglio in bicicletta seguendo l’itinerario in bicicletta lungo il Navile sul portale Tourer.it