Giornate FAI d'autunno: alla scoperta di palazzi, dimore e luoghi straordinari da scoprire

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano anche a Bologna le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione "Ottobre del FAI", attiva per tutto il mese.

Cosa si potrà vedere a Bologna e provincia? Ecco qualche assaggio: Collegio Venturoli, Palazzo Malvezzi, Santuario del Corpus Domini, la biblioteca comunale di Imola e il cantiere della chiesa di San Rocco a Pieve di Cento. Ma i luoghi sono moltissimi.

Collegio Venturoli

Il Collegio artistico Venturoli è ospitato in un importante edificio del centro storico di Bologna. Ci troviamo nello specifico in via Centotrecento al numero 4 ovvero in prossimità dell'area cittadina che vede la presenza di numerose sedi dell'Università di Bologna. Il Collegio rappresenta una delle più importanti istituzioni benefiche della città di Bologna la cui attività si deve al volere dell'arch. Angelo Venturoli.L'intento del fondatore Venturoli è stato quello di garantire il sostegno a giovani promettenti nel campo dell'arte. A partire dal 1825 il Collegio ha accolto giovani con la possibilità di offrire loro per otto anni, oltre che vitto e alloggio, anche una inusuale e prestigiosa formazione scolastica. Dal collegio Venturoli sono usciti alcuni dei più importanti artisti e architetti bolognesi del XIX e XX secolo. Ancora oggi la Fondazione Collegio Artistico Venturoli promuove la formazione di giovani nel campo delle arti e mette a disposizione degli stessi i propri spazi. Di grande interesse artistico è anche l'edificio che ospita il Collegio. Si tratta di un complesso le cui origini possono essere fatte risalire al XVI secolo, quando già ospitava il Collegio Illirico- Ungarico, e che poi ha assunto l'attuale conformazione verso la fine del XVII ad opera di Giovanni Battista e Giuseppe Antonio Torri. Di grande interesse il ciclo di affreschi con episodi della Storia della Croazia e dell'Ungheria di Pizzoli (1700), che troviamo nelle grandi sale del piano terra del Collegio, e un trompe d'oeil di Fantuzzi sito nel bel giardino interno. Durante le Giornate FAI i visitatori avranno modo di scoprire la bellezza di questo luogo e il suo valore, non soltanto dal punto di vista storico-artistico, ma soprattutto quale istituzione che ha permesso in oltre due secoli lo sviluppo di una grande scuola artistica bolognese.

Palazzo Malvezzi - De' Medici

Il Palazzo sorge nel centro di Bologna in quella che in passato era nota come via di San Donato, ed è oggi via Zamboni, al numero 13. Il palazzo fu fatto costruire dalla vedova di Giovanni di Bartolomeo Malvezzi, Paola di Antonio Maria Campeggi, a partire dal 1560 su progetto di Bartolomeo Triachini. Successivamente, nel 1725, il Marchese Giuseppe Maria Malvezzi de' Medici (1670-1736) fece realizzare il maestoso scalone d'onore su disegno dei Bibiena e sotto la direzione di Alfonso Torreggiani e cinque anni dopo fece restaurare il portico esterno. Gli ambienti interni dell'edificio subirono forti trasformazioni alla metà del secolo XIX per volontà di Giovanni Malvezzi de' Medici (1819-1892). Nel 1931 il palazzo fu venduto alla Provincia di Bologna, che fino a quella data aveva condiviso con il Municipio e la Prefettura la sede di Palazzo d'Accursio. Il Palazzo ospita ancora oggi la Città Metropolitana di Bologna. L'edificio presenta uno sviluppo molto tipico dei palazzi più importanti del '500 bolognese. La facciata ha una sviluppo imponente a tre ordini sovrapposti la cui maestosità è percepibile in modo pieno provenendo dall'adiacente Piazza Rossini. Nel corso del 1700 il palazzo subisce importanti rinnovamenti con la creazione di uno scalone d'onore di grandi dimensioni. Gli spazi interni, ed in particolare il piano nobile del palazzo, furono poi oggetto di una generale trasformazione ad opera di Francesco Cocchi (1788-1865) verso la metà del secolo XIX. Nel corso delle Giornate FAI i visitatori potranno riscoprire l'importanza storica di questo edificio ed ammirare i magnifici spazi del piano nobile, riccamente decorati e dall'affascinante gusto eclettico (impresso in particolare dagli interventi scenografici attribuibili a Francesco Cocchi).

Santuario del Corpus Domini

Il Santuario del Corpus Domini è uno dei luoghi più cari alla storia devozionale di Bologna. Il suo sviluppo complessivo unitamente al contiguo monastero delle clarisse - tra le vie Tagliapietre, Urbana e Bocca di Lupo - caratterizzano da secoli l'assetto urbano di quest'area del centro di Bologna. Il Santuario deve la sua fama al legame fondamentale con Santa Caterina de' Vigri (1413-1463), che nel 1456 fondò il primo monastero di clarisse in città. Successivamente alla creazione del monastero, tra il 1477 e il 1480, fu edificato in adiacenza allo stesso il Santuario ad opera di Nicolò Marchionne da Firenze e Francesco Fucci da Dozza.

Del periodo di prima edificazione la chiesa conserva ancora la particolare e bellissima facciata in cotto (attribuita a Sperandio da Mantova). L'odierno impianto generale della chiesa è frutto degli interventi voluti nel 1687 dall'architetto Giacomo Monti che fece ristrutturare la chiesa, ingrandendola e alzando le volte. Fece anche decorare l'interno in stile barocco con pitture di Marcantonio Franceschini, interventi in stucco di Enrico Haffner e Giuseppe Maria Mazza. La chiesa ha subito notevoli danni a seguito dei bombardamenti avvenuti nella seconda guerra mondiale ma conserva ancora importanti testimonianze storico-artistiche del passato e, cosa di straordinario impatto, il corpo seduto e incorrotto di Santa Caterina de' Vigri e alcuni suoi manoscritti e opere, così come le tombe del fisico Luigi Galvani e di Laura Bassi, celebre scienziata del secolo XVIII. Degni di nota anche alcuni dipinti conservati nella chiesa come il famoso Transito di S.Giuseppe (1692) del Franceschini. Durante le Giornate FAI i visitatori avranno modo di scoprire la bellezza di questo luogo e l'incredibile storia legata alla devozione a Santa Caterina de' Vigri con l'accesso a spazi solitamente chiusi al pubblico.

